Nipote trova centinaia di e-mail stampate a casa dei nonni: "Era il loro modo per vederci crescere" Una ventiquatrenne hawaiana ha commosso il web mostrando centinaia di email che i suoi nonni avevano stampato e conservato per anni per custodire le immagini di figli e nipoti. Un gesto d'amore silenzioso che ha raccontato il legame profondo tra generazioni, in un tempo in cui la distanza si colmava con carta, inchiostro e tanto amore.

Un mazzo di vecchie stampe e una pila ordinata di fogli A4 stampati a colori per conservare preziosi ricordi di famiglia: è bastato questo all'americana Riley Fauria per riscoprire l’amore incondizionato dei suoi nonni. Una storia di affetto a distanza, fatta di piccoli gesti quotidiani, che ha toccato il cuore di milioni di utenti sui social.

Riley , 24 anni, originaria delle Hawaii, ha infatti condiviso su Instagram un video diventato virale in cui mostrava centinaia di email stampate dai suoi nonni. Ogni foglio racchiudeva una foto di lei o dei suoi fratelli, inviata nel corso degli anni dai suoi genitori per mantenere un filo diretto tra Massachusetts, dove la famiglia viveva, e le Hawaii, dove risiedevano i nonni.

Un gesto puro e ingenuo, che ha profondamente commosso figli e nipoti: "C’erano anni di email e fotografie che avevano salvato e stampato. Era il loro modo per vederci crescere", ha raccontato Riley, ancora emozionata dalla scoperta.

Più che parole: un gesto tangibile

Secondo Riley e gli altri nipoti, il vero valore di quella raccolta non risiede tanto nelle foto in sé, ma nell’atto stesso di stamparli. In un’epoca precedente ai social e agli smartphone, i nonni di Riley, fedeli alla logica del loro tempo, non si sono accontentati di avere una sfilza di immagini caricate in un luogo virtuale. Per esercitare il loro "potere" affettivo dovevano avere una forma concreta e così l'anziana coppia ha scelto di stampare ogni singola foto con tanto di intestazione e testo allegato. "Non mancavano mai di dirci quanto ci amassero – ha spiegato la ragazza – ma vedere un atto d’amore così tangibile è stato travolgente".

Molti utenti, commentando il video, hanno sottolineato sono la dolcezza del gesto, ma anche il significativo costo di stampare tutte quelle le foto a colori, un dettaglio che Riley ammette di non aver considerato prima. La commozione per questo gesto è poi stata amplificata dal fatto oggi la ventiquattrenne è tornata a vivere alle Hawaii e dopo anni di lontananza può finalmente godersi la propria quotidianità fianco a fianco con i suoi nonni.

"Mio nonno è anche il mio capo – ha raccontato alla rivista Newsweek – mi sta insegnando a gestire l’azienda di famiglia". Un rapporto quotidiano e profondo che oggi viene celebrato anche sui social, dove il video ha ottenuto un inaspettato successo che la stessa Riley ha attribuito all'effetto nostalgia che provoca in tutte quelle persone che vorrebbero poter ancora abbracciare i propri nonni.