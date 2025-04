video suggerito

I nipoti quando sono con i nonni trascorrono metà del tempo insieme sugli schermi: la nuova ricerca Circa tre ore è la media di tempo che i nipotini trascorrono sugli schermi quando sono a casa dei nonni. Gli adulti li supervisionano, commentano con loro i pericoli del web o, se meno avvezzi alle tecnologie, danno loro regole ferree.

A cura di Sophia Crotti

I ricercatori dell'Università dell'Arizona hanno condotto uno studio sull'utilizzo degli schermi da parte dei bambini, anche molto piccoli, in compagnia degli adulti. I bimbi sembrerebbero utilizzare gli strumenti digitali soprattutto nel tempo che trascorrono con i loro nonni, elemento che potrebbe influenzare la loro salute e, negativamente, le dinamiche familiari.

La ricerca su bambini e nonni davanti agli schermi

Sada Garibay, laureata in Comunicazione presso la Facoltà di Scienze Sociali e Comportamentali dell'Università dell'Arizona ha spiegato come l'idea dello studio sia partita da una constatazione da lei fatta tra le mura di casa. "Ho notato che i miei figli usavano i media in maniera diversa quando si trovavano con me, rispetto a quando si trovavano con i nonni, confrontandomi con gli amici, anche per loro era lo stesso, per tanto abbiamo deciso di indagare questo fenomeno". Da qui è nata l'idea della ricerca pubblicata sul Journal of Children and Media che ha interessato 350 nonni i cui nipotini avevano un'età compresa tra i 2 e i 10 anni. Ai nonni è stato chiesto quanto distanti vivessero dai loro nipoti e quante volte alla settimana, al mese o all'anno avessero modo di prendersi cura dei piccoli. A questo punto i ricercatori hanno cercato di capire quali attività bimbi e nonni facessero e per quanto tempo, nelle ore trascorse insieme. Le domande si sono sempre più concentrate su un'attività che i nonni concedevano ai piccoli in loro presenza, ossia trascorrere del tempo sugli schermi, in particolare guardando cartoni animati in tv, film anche su cellulare o computer, o svolgendo qualsiasi attività in rete.

I nonni hanno dunque spiegato che l'ultima volta che si erano occupati dei loro nipotini lo avevano fatto per un'intera giornata, con una media dunque di 7 ore, delle quali la metà è stata trascorsa dai piccoli dinnanzi a un media. "Dallo studio abbiamo compreso che i bambini con i nonni trascorrono circa due ore davanti alla tv, un'ora sui videogame o su un dispositivo collegato a internet".

Come si comportano i nonni quando i nipoti sono online

I ricercatori hanno cercato di capire quali atteggiamenti mettessero in atto i nonni, mentre i nipoti vedevano la propria attenzione catturata dagli schermi, dato il divario digitale e generazionale che vi è tra loro. Gli adulti hanno potuto specificare se erano soliti supervisionare i nipoti, dunque tenerli d'occhio e osservare la loro attività online, se invece tendevano a istruirli, ossia spiegando loro passo passo come usare lo strumento digitale o se erano soliti mettere in atto atteggiamenti restrittivi e di co-utilizzo, usando dunque gli strumenti insieme ai nipoti limitandone il tempo di utilizzo. Dallo studio è emerso che il loro atteggiamento variava in base alle proprie competenze digitali, i nonni più esperti di tecnologia hanno affermato di sedersi accanto ai nipoti per utilizzare insieme i dispositivi e di intavolare spesso con loro conversazioni riguardo ai pericoli del web da cui allontanarsi. A dare le maggiori limitazioni in quanto a tempo da poter passare online sono stati invece tutti quei nonni che erano meno esperti di tecnologia. Le nonne sono risultate, in ogni caso, molto più apprensive dei nonni, supervisionando per molto più tempo i nipotini.

Le dinamiche familiari intaccate dall'utilizzo degli schermi

Un altro elemento che la ricerca ha indagato è stato se vi fossero delle diatribe familiari nate proprio dalla visione divergente sui media tra generazioni. "I nonni che guardano negativamente i media spesso si trovavano in disaccordo con l'utilizzo che i propri figli facevano fare ai nipoti degli strumenti digitali, a differenza dei nonni più tecnologici che registravano con figli e nipoti una maggiore soddisfazione relazionale" spiega Garibay.

La studiosa ha concluso la ricerca spiegando che dal momento che i bambini, quando sono con i nonni, trascorrono almeno tre ore sugli schermi, sarebbe il caso di dare ai nonni le competenze digitali necessarie ad aiutare e supervisionare i piccoli nell'utilizzo, senza spaventarli ma solo accompagnandoli nell'utilizzo dei media.