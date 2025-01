video suggerito

Che nonni sono i membri della Generazione X? Il parere delle assistenti sociali I primi membri della Gen X, nati tra il 1965 e il 1980, stanno per diventare nonni o forse lo sono già diventati. Ecco come, secondo due assistenti sociali, questa generazione si comporterà con i propri nipoti. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I primi membri della Generazione X, quelli che hanno visto la luce a metà anni Sessanta, si stanno avvicinando al momento in cui un pargoletto correrà tra le loro braccia chiamandoli nonni, alcuni di loro lo sono già da anni, altri, gli ultimi nati negli anni Ottanta, lo saranno invece tra un po' o forse mai, vista la tendenza a fare sempre meno bambini.

In ogni caso, ogni generazione ha alcune caratteristiche che ne accomuna i membri, proprio a causa dei cambiamenti a cui la società li ha esposti, nello stesso periodo, hanno temprato il proprio carattere e i propri pensieri. Dunque è possibile delineare il profilo perfetto del nonno della Generazione X, cresciuto in una famiglia troppo impegnata a lavorare per curarsi di lui, il nonno della Gen X è indipendente fin da bambino, perché ha spesso sperimentato la solitudine, e proprio per questo è un nonno premuroso e attento nei confronti dei propri nipotini.

Le caratteristiche dei membri della Gen X

Le due assistenti sociali Michelle English e Stephanie Lewis alle pagine di Parents hanno delineato le caratteristiche principali dei membri della generazione X, per poi spostare il focus sul loro modo di essere nonni.

Indipendenti : i membri della Gen X vengono anche definiti "i bambini con le chiavi di casa in tasca" , per la prima volta infatti, un'intera generazione ha avuto sempre meno supervisione da parte dei propri genitori, intenti a lavorare e a costruire la propria carriera, terminato un periodo fatto di guerre e iniziato il boom economico. Questo li ha cresciuti responsabili e indipendenti , in grado di cavarsela da soli, fin da bambini.

: i membri della Gen X vengono anche definiti "i , per la prima volta infatti, un'intera generazione ha avuto sempre meno supervisione da parte dei propri genitori, intenti a lavorare e a costruire la propria carriera, terminato un periodo fatto di guerre e iniziato il boom economico. Questo li ha cresciuti , in grado di cavarsela da soli, fin da bambini. Nostalgici: i membri della Gen X sono molto attaccati alla cultura pop del loro tempo, seppur siano sempre incuriositi dalla modernità, non riescono a fare a meno di concedersi l'ascolto delle canzoni della loro giovinezza o una serata al cinema per guardare i loro film preferiti di un tempo.

i membri della Gen X sono molto attaccati alla cultura pop del loro tempo, seppur siano sempre incuriositi dalla modernità, non riescono a fare a meno di concedersi l'ascolto delle canzoni della loro giovinezza o una serata al cinema per guardare i loro film preferiti di un tempo. Interessati alla tecnologia : i membri della Gen X saranno i nonni dei piccoli della generazione Beta, qualcuno è nonno dei membri della Gen alpha, si tratta di generazioni altamente tecnologiche. Per tanto i membri della Gen X sono molto attratti dalla tecnologia , di cui diventano esperti navigatori, li salva dalla dipendenza, però, la bellezza di aver sperimentato il mondo prima che fosse permeato da internet e social network.

: i membri della Gen X saranno i nonni dei piccoli della generazione Beta, qualcuno è nonno dei membri della Gen alpha, si tratta di generazioni altamente tecnologiche. Per tanto i membri della Gen X sono molto , di cui diventano esperti navigatori, li salva dalla dipendenza, però, la bellezza di aver sperimentato il mondo prima che fosse permeato da internet e social network. Equilibristi abili nella gestione di lavoro e famiglia: gestire gli impegni lavorativi e quelli familiari costringe tutti, soprattutto le donne, a doversi giostrare ogni giorno, come equilibristi su un filo sospeso, sull'orlo del burnout genitoriale. I membri della Gen X, però, riescono a non perdere l'equilibrio, proprio perché avendo vissuto la solitudine che l'assenza dei loro genitori comportava spesso, riescono a dire di no ad alcuni impegni lavorativi o a prendersi una pausa quando gestire famiglia e lavoro diventa impossibile.

I nonni della Gen X

Le caratteristiche delineate per la Generazione X, seppur poi ogni individuo, grazie alle proprie esperienze di vita, sia diverso, danno vita a nonni con delle specifiche peculiarità.

I nonni della Generazione X, nati tra il 1965 e il 1980, sono o saranno:

Molto affettuosi con i nipoti : l'assistente sociale Michelle English, ha spiegato a Parents, che i nonni della Gen X ci tengono a essere molto coinvolti nella vita dei loro nipotini, assecondandoli nelle loro passioni e cimentandosi anche in attività complesse pur di stare insieme a loro.

: l'assistente sociale Michelle English, ha spiegato a Parents, che i nonni della Gen X ci tengono a essere molto coinvolti nella vita dei loro nipotini, assecondandoli nelle loro passioni e cimentandosi anche in attività complesse pur di stare insieme a loro. Al passo con i tempi : il loro stretto coinvolgimento con i nipotini li porta ad essere al passo con i tempi, a interessarsi allo slang che i ragazzi usano in classe e ai trend del momento.

: il loro stretto coinvolgimento con i nipotini li porta ad essere al passo con i tempi, a interessarsi allo slang che i ragazzi usano in classe e ai trend del momento. Comunicano con i nipotini anche attraverso la tecnologia : "Sono b ravissimi a colmare il divario generazionale " spiega la dottoressa English a Parents, in modo molto semplice, interessandosi a tutti i device dei loro nipotini, sui quali creano profili e si preparano, in modo da essere per loro delle guide digitali.

: "Sono b " spiega la dottoressa English a Parents, in modo molto semplice, interessandosi a tutti i device dei loro nipotini, sui quali creano profili e si preparano, in modo da essere per loro delle guide digitali. Adorano le gite fuori porta: i nonni della Gen X ritengono estremamente importante creare dei ricordi con i loro nipotini e per farlo organizzano gite e viaggi. "Sono esperienze che rafforzano il legame nonni-nipoti e permettono a tutti di creare dei ricordi significativi" ha spiegato a Parents la dott.ssa Lewis.

i nonni della Gen X ritengono estremamente importante creare dei ricordi con i loro nipotini e per farlo organizzano gite e viaggi. "Sono esperienze che e permettono a tutti di creare dei ricordi significativi" ha spiegato a Parents la dott.ssa Lewis. Supportano i loro figli nella gestione di lavoro e famiglia: i membri della Gen X sono contrari alla genitorialità intensiva, così come lo sono alla completa dedizione al lavoro trascurando i figli, per tanto fanno il possibile per aiutare i loro figli nella gestione dei nipotini.