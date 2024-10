video suggerito

Che nonni sono i baby boomer? Il parere della psicologa I baby boomers sono nonni meravigliosi per i loro nipoti. Li accompagnano ad ogni impegno, festeggiano con loro ogni traguardo, li aiutano con i compiti e li ricoprono di regali, a cui attribuiscono un forte valore emotivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Molti dei nonni di oggi fanno parte della generazione dei Baby boomers, ossia coloro che, nati tra il 1946 e il 1964, hanno vissuto gli anni del boom economico.

Essere stati individui pieni di risorse economiche, dediti al lavoro, un po' individualisti e l'essersi approcciati, all'inizio goffamente, poi sempre più alla tecnologia ha dato vita a dei nonni con caratteristiche particolari, molto amati dai loro nipoti.

I nonni baby boomer viziano e aiutano

Secondo la psicologa Amy DeBlase, che ne ha parlato alle pagine di Parents, le caratteristiche sociali dei baby boomer li rendono innanzitutto dei nonni che tendono a viziare i propri nipoti, riempiendoli di regali.

Ciò accade perché nonostante siano vissuti nel periodo del boom economico, la guerra appena lasciata alle spalle portava le persone a preoccuparsi che in famiglia non mancasse nulla, visto il periodo appena trascorso in cui era mancato tutto. "I nonni baby boomers tendono ad attribuire ai tanti regali che fanno ai nipoti anche un valore emotivo", secondo la psicologa è per loro una forma d'amore, con la quale dicono ai nuovi membri della famiglia che desiderano dare loro ciò che non hanno potuto avere.

In secondo luogo, sono fondamentali per le famiglie di oggi, una vera e propria risorsa che quando manca obbliga le famiglie a pagare ingenti somme a tate o a sperare che il proprio bimbo o la propria bimba trovino un posto all'asilo comunale. Il dottor Farnetani, in un'intervista a Fanpage.it, aveva parlato di un risparmio, calcolato su tutte le famiglie italiane, di circa 40 miliardi di euro in un anno.

I nonni boomer sono i migliori compagni per i compiti

Presenti e indaffarati, intenti a spostarsi alla velocità della luce tra i mille impegni dei nipotini, i nonni baby boomer sono anche molto tecnologici. Hanno a che fare con nipotini della generazione alpha, che nascono già con un tablet a fianco, e che se hanno almeno 5 anni, hanno vissuto la pandemia, comunicando con loro durante il lock down tramite apparecchi tecnologici.

I nonni baby boomer sanno comunicare con le video chiamate ma preferiscono ancora il rapporto umano, secondo la dottoressa DeBlase, sono infatti ottimi compagni di gite in montagna, al museo o al cinema.

Un'altra meravigliosa caratteristica, tipica dei nonni baby-boomer, secondo la dottoressa, è la capacità di festeggiare con gioia i successi dei nipoti e di convincere i bambini che anche i traguardi che sembrano piccoli, sono in realtà molto importanti. Questa caratteristica, secondo la psicologa, è data dall'operosità tipica della loro generazione, che riconosce l'importanza del duro lavoro per ottenere ciò che si desidera.

"Sono bravissimi ad aiutare i bambini con i compiti, ad incoraggiarli se non riescono a ottenere nell'immediato ciò che vogliono e a gioire con loro dei risultati positivi". Forse concepiscono meno il tema del fallimento come qualcosa che può aiutare i piccoli ad imparare, ma secondo l'esperta non è un problema, sarà la generazione dei genitori dei bimbi della gen alpha ad insegnare loro il concetto di resilienza.