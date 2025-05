video suggerito

"Niente festa di compleanno, ma mandate i regali": la trovata di una mamma lascia perplessi gli altri genitori Una madre americana ha deciso di saltare la festa di compleanno della figlia chiedendo comunque i regali, tramite un "compleanno online" con lista desideri e invito via social. La scelta ha spiazzato altri genitori e acceso un dibattito sul buon gusto e sui nuovi (e discutibili) modi di festeggiare.

Si può festeggiare un compleanno tra bambini senza bambini e, soprattutto, senza festa? A quanto pare sì. È quello che ha fatto una mamma americana, lasciando sbigottiti tutti i genitori che sono venuti a conoscenza della storia dopo il racconto di una madre che aveva ricevuto il bizzarro invito. La proposta, un "compleanno virtuale" con regali, ma senza partecipanti né torte o candeline, ha sollevato un polverone tra i genitori e aperto un dibattito sui nuovi modi – forse troppo disinvolti – di celebrare i momenti importanti dell'infanzia.

La festa che non c’era

Come riportato dal sito australiano Kidspot, tutto è cominciato con un post su un forum di consigli per genitori. Una mamma, perplessa, raccontava di aver ricevuto da un'altra madre un insolito invito su Facebook per il compleanno di una compagna di classe delle figlia. Nel messaggio non era riportata però alcuna data, né tantomeno l'orario o il luogo dove si sarebbe tenuto la festa. Solo una frase piuttosto enigmatica: "Stiamo provando un compleanno online". Dopo qualche minuto di disorientamento, la donna ha finalmente capito l'intento implicito dietro quello strano invito: per il compleanno dell'amichetta della figlia non ci sarebbe stata nessuna festa, ma sarebbe stato comunque possibile e mandare regali all’indirizzo indicato o versare un contributo tramite un'app di pagamenti virtuali. Allegato al testo telegrafico, la mittente aveva infatti inserito una lista dei desideri della festeggiata.

Niente torta, solo una wishlist

Alla base della scelta, spiegava la mamma organizzatrice, c'era il desiderio della bambina di trascorrere il fine settimana in hotel con la famiglia, anziché organizzare una festa tradizionale. Ma il regalo doveva comunque arrivare. "Ha solo mandato modi per ricevere comunque i regali", ha raccontato l’ospite interdetta. Per lei, che aveva sempre condiviso le feste con questa famiglia, il gesto è sembrato poco elegante: "Capirei se si trattasse solo di parenti stretti, ma chiedere regali ai compagni senza neanche una festa… È davvero una nuova moda?".

Le reazioni online

Come facilmente pronosticabile, le risposte degli utenti non si sono fatte attendere, e il giudizio è stato piuttosto duro. I commenti più gettonati erano quelli che suggerivano la madre della (non) invitata a ignorare il messaggio per sottolineare con freddezza la maleducazione della richiesta. Qualcuno ha anche proposto delle risposte più ironiche per trattare con sarcasmo un messaggio tanto fuori luogo: "Dille che anche il cane ha la sua festa virtuale quel giorno".

Le sorprese però non sono finite qui. Qualche giorno dopo, infatti la madre della festeggiata ha deciso di condividere l’invito anche sul proprio profilo Facebook, rivolgendolo pubblicamente a tutta la sua rete di contatti, come se fosse una raccolta fondi. "Ora non lo sta chiedendo solo a chi di solito viene alla festa, ma a tutti i suoi amici online", ha raccontato incredula la mamma che aveva ricevuto l’invito. Questa scelta ha acceso il dibattito su come la tecnologia e i social stiano modificando le abitudini familiari, anche nei momenti più intimi, come le feste dei bambini. Se da un lato il desiderio di semplificare può sembrare comprensibile, dall’altro emerge un interrogativo più profondo: si può davvero sostituire l’esperienza della condivisione con una lista di desideri online? E soprattutto: fino a che punto è accettabile chiedere regali senza offrire nemmeno un pomeriggio di festa ai piccoli invitati?