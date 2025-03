video suggerito

"Mi inviti al compleanno di tua figlia? Vienimi a prendere": la stramba pretesa di una mamma Una madre australiana ha raccontato sui social la bizzarra richiesta di una mamma che, pur non avendo alcuna confidenza con la famiglia della festeggiata, ha chiesto di essere accompagnata alla festa di compleanno della figlia: "Non l'avevo mai sentita prima".

Tra genitori che chiedono regali anche per i fratelli dei festeggiati e raccolte fondi per coprire le spese di torte e rinfreschi, le richieste stravaganti in occasione dei compleanni dei bambini stanno diventando un trend sempre più ricco ed esilarante. Questa volta però, una madre australiana è convinta di aver assistito al punto più alto (o più basso) raggiungibile da un genitore, tanto da voler condividere la storia sui social.

Il curioso episodio, ripreso dal sito Kidspot ha immediatamente trasformato la vicenda in una piccola perla del web, suscitato incredulità e discussioni, mettendo in luce quanto possano diventare bizzarre le aspettative di alcuni adulti.

Una richiesta sorprendente

La madre che ha reso pubblica la storia stava organizzando una festa di compleanno per la figlia e aveva invitato alcuni nuovi amichetti che la bimba aveva conosciuto durante l'ultimo anno scolastico. Tra tutte le risposte agli inviti, però, un messaggio in particolare ha attirato la sua attenzione, lasciandola a bocca aperta. Una delle mamme, aveva infatti scritto: "Mia figlia ed io vorremmo partecipare alla festa, ma poiché non guido, l’unico modo per esserci è se ci accompagni tu".

Come la mamma della festeggiata non ha mancato di sottolineare, quella era la prima interazione in assoluto che aveva con la donna. Le due non si erano mai né parlate né viste prima (se non di sfuggita) e la richiesta era apparsa del tutto fuori luogo.

"Per quanto ne so, poteva essere dall'altra parte della città e avrei impiegato molto tempo per portarle in auto" ha raccontato la madre, che oltretutto si trovava già a dover gestire la preparazione del cibo, la decorazione della sala, il trasporto della torta persino la pulizia finale della saletta dove si sarebbe tenuto l'evento. Insomma, la cosa non si poteva proprio fare e infatti la donna ha deciso di rispondere educatamente alla richiesta, spiegando che sarebbe stata troppo occupata a organizzare la festa per poter fare da autista. La madre dell'invitata era però sembrata piuttosto irritata per la risposta ricevuta.

Le reazioni del web

Il messaggio della madre è stato condiviso in un gruppo online di genitori, e le reazioni sono state immediate. La maggior parte degli utenti non riusciva a credere all'audacia della richiesta.

Molti hanno sottolineato come fosse decisamente poco rispettoso chiedere un favore così grande a una persona – per di più pressoché sconosciuta – che stava già dedicando tempo e risorse per organizzare un evento, anche perché la frase formulata non conteneva una vera domanda, ma piuttosto sembrava una sorta di imposizione velata, destinata a mettere in difficoltà la persona che l’avrebbe ricevuta. Qualcuno ha però provato a scherzarci su: "Potevi inviare n link di Google Maps con le indicazioni per raggiungere la festa a piedi".