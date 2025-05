video suggerito

“Nessuno mi scrive più, mi chiedono solo del bambino”: il racconto di una mamma sulla solitudine della gravidanza Una ventenne in dolce attesa è recentemente diventata virale su TikTok raccontando la solitudine vissuta durante la gravidanza. Dopo aver annunciato di essere incinta, molte amicizie si sono dissolte, lasciandola isolata. Il suo video ha dato voce a un disagio diffuso tra le giovani madri, spesso dimenticate mentre tutti si concentrano solo sul bambino. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diventare madre è spesso raccontato come un momento magico, pieno di attese e di dolcezza, ma spessa la realtà si rivela ben diversa da quella. Se ne è accorta Olivia Milligan, ventenne del Missouri, che in un recente post pubblicato su TikTok ha sollevato il velo su un aspetto poco discusso della maternità: la solitudine che sopraggiunge dopo l'annuncio della dolce attesa. Il filmato — in cui la giovane si riprende seduta sul divano, mentre accarezza il suo gatto — è diventato virale perché ha colpito un nervo scoperto della nuova generazione di genitori, abituata a frequentare luoghi affollati e a coltivare relazioni quotidiane con gruppi di amici che, all’improvviso, spariscono o cambiano atteggiamento nei loro confronti.

Amicizie che si dissolvono

Contattata dai cronisti della sito di Newsweek, Olivia ha raccontato che prima della gravidanza i suoi fine settimane erano pieni di uscite e chiacchiere con le amiche. Poi, una volta annunciata la notizia, tutto è cambiato. "È come se, dal momento in cui ho detto di essere incinta, i miei amici avessero smesso di farsi vivi", ha dichiarato. Le visite si sono fatte sempre più rare, i messaggi si sono trasformati in richieste di aggiornamenti sullo stato del bambino, dimenticandosi spesso della persona che lo porta in grembo. Di colpo non era più un'amica: era solo una mamma.

Il senso d'isolamento è d'altronde una delle esperienze negative più comuni sperimentate dalle neo-mamme, sia prima che dopo il parto. I motivi sono molteplici e vanno dall'esigenza di prendersi molto più tempo per sé stesse per affrontare le fatiche della gestazione, alla fisiologica riduzione della vita sociale durante i mesi di gravidanza, passando per il mutamento di percezione che la maternità continua a esercitare agli occhi del prossimo. Un sentimento che ha trovato conferma nel vissuto di Olivia, che ora può contare solo sul sostegno del compagno, Skyler, di sua madre, e del suo affettuoso micio.

Il conforto degli animali (e del web)

In questo vuoto relazionale, che l’ha portata a chiudersi sempre di più – lei stessa ha ammesso di essere diventata più introversa rispetto a prima – Olivia ha trovato un inatteso sostegno nella community dei social, dove il video su TikTok ha attirato centinaia di commenti di donne che si sono riconosciute nella sua storia. Alcune parlano di giornate intere passate senza scambiare una parola con qualcuno, altre raccontano quanto sia difficile trovare la forza anche solo per uscire.

Nonostante tutto, Olivia non ha però perso l’ottimismo e onsiglia alle altre mamme nella sua situazione di non fuggire dalla solitudine, ma di accoglierla. "Quando nascerà mia figlia non sarò più sola,” afferma, “sarà come avere una piccola amica, una migliore amica. Non vedo l’ora".