Partorì otto gemelli, la mamma dei record ora è diventata nonna: “Cara nipote vedo l’ora di vederti crescere”

Nadya Suleman, diventata famosa nel 2009 per aver dato alla luce otto gemelli, è diventata nonna.

L'ex ballerina statunitense, ribattezzata "Octomom" dopo il parto record (il suo "ottetto" è il secondo caso nell'intera storia degli USA), ha annunciato con gioia su Instagram l'arrivo di una nipotina, nata il 30 agosto 2024.

Sebbene all'inizio non abbia rivelato il nome della neonata né specificato quale dei suoi 14 figli sia il padre, ha ringraziato suo figlio e la nuora per questo "bellissimo regalo".

Un nuovo capitolo di famiglia

Suleman, oggi 49enne, ha condiviso l'emozione per la nuova arrivata con una tenera foto che mostra solo il piedino della piccola, avvolto in una coperta rosa. "Piccola, sei tanto amata e non vediamo l'ora di vederti crescere" recita la didascalia.

L’annuncio ha subito suscitato subito curiosità: molti si sono chiesti quale dei suoi figli, tra i dieci maschi, fosse diventato padre.

Attraverso alcuni post rivelatori pubblicati dalla stessa Suleman però, alla fine i media sembrano essersi convinti che il neo-papà sia il figlio maggiore Joshua, che Suleman ha da poco festeggiato sui social per il suo ventunesimo compleanno.

La donna ha infatti espresso il proprio orgoglio per l'uomo che Joshua sta diventando, lodandone l'intelligenza, il senso dell'umorismo e la dedizione verso la sua famiglia.

Una vita lontana dai riflettori

Dopo l’enorme attenzione mediatica che Suleman aveva ricevuto come "Octomom" e tutte le polemiche sorte per il concepimento avvenuto tramite fecondazione in vitro (allora non ancora pienamente sdoganata), la donna ha scelto di vivere lontana dai riflettori.

Nel 2016 aveva dichiarato di aver sempre sentito di violare i propri valori nel cercare di adattarsi alla fama, ma di aver agito in "modalità di sopravvivenza" per garantire un futuro ai suoi figli.

Oggi, con la nuova generazione di nipoti in arrivo, Suleman sembra aver trovato un equilibrio tra il prendersi cura della famiglia e di sé stessa.

La salute prima di tutto

L'utilizzo principale dei social media da parte di Suleman riguarda una serie di video e consigli dove mostra come mantenere il proprio benessere fisico e mentale, incoraggiando gli altri genitori a fare lo stesso e ricordando loro l'importanza di dare il buon esempio ai figli e coinvolgerli nell'attività fisica.

A giugno 2023 ha pubblicato una foto in palestra, sottolineando come il sollevamento pesi sia stato il suo modo per gestire lo stress per oltre 30 anni. Ha anche incoraggiato altri genitori a prendersi cura della propria salute, ricordando l'importanza di dare l'esempio ai figli e coinvolgerli nell'attività fisica.

Ora, con una nipotina da accudire, l'Octomom avrà un motivo in più per mantenersi in forma, pronta a correre dietro alla piccola nei suoi primi passi.