Nascono lo stesso giorno ma non sono gemelle: la storia delle 4 sorelline americane Il destino ha voluto che nella famiglia Lammert tutte le figlie festeggino il compleanno il 25 agosto, pur non essendo sorelle. Si tratta di una coincidenza rarissima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo fb di Kristin Bonett Lammert

Il 25 agosto nella famiglia Lammert è una data importantissima, sotto al segno della Vergine, a diversi anni di distanza sono nate lo stesso giorno tutte e 4 le sorelline.

Se è vero che i fratelli imparano presto a condividere giocattoli e stanze, queste 4 sorelline devono condividere anche lo spazio per le candeline sulla torta di compleanno. “È rarissimo che più fratelli nascano lo stesso giorno, senza parto programmato", ha spiegato a Today.com la dottoressa Christine Greves, che ha parlato di una possibilità ogni 17 miliardi di festeggiare gli anni lo stesso giorno di tutti i fratelli.

Le sorelline che festeggiano il compleanno lo stesso giorno

Anche se può sembrare, non si tratta di un parto quadrigemellare, perché le 4 sorelle Lammert sono nate a diversi anni di distanza. Sophia, la più grande, ha 9 anni, poi c’è Giuliana di 6 anni, segue Mia di 3 e l’ultima nata di appena due settimane e mezzo.

A raccontare la loro storia sui suoi profili social è la mamma, Kristin Lammert, appena trentacinquenne della Carolina del Sud, che si è detta esterrefatta della nascita proprio il 25 agosto anche della sua ultima figlia. La piccola, infatti, sarebbe dovuta nascere il 25 settembre, ma a causa della preeclampsia, che la mamma aveva sviluppato durante la gravidanza, la piccola è venuta al mondo esattamente un mese prima.

Credits: profilo fb di Kristin Bonett Lammert

“L’unica in famiglia a non essere sbalordita dall’ennesima nascita il 25 agosto, è stata Sophia, perché pochi giorni prima della nascita della sua sorellina, aveva espresso come desiderio quello di poter festeggiare il suo compleanno anche con l’ultima delle sue sorelline” ha raccontato la mamma a Today.com.

Anche il marito sospettava qualcosa, la diagnosi di preclampsia della donna non lo faceva stare tranquillo e aveva iniziato a pensare che il destino stesse per tendere loro l’ennesimo (piacevole) scherzo: quello di essere in sala parto, ancora una volta, lo stesso giorno. E infatti la piccola Valentina ha iniziato a farsi sentire già il 23 agosto, fino a che il 25 è nata con parto naturale, pesando 2 chili e 6 grammi. Nonostante fosse nata un mese prima del termine, la bimba stava benissimo e non ha avuto bisogno di andare in terapia intensiva neonatale.

A Today.com la donna ha raccontato che data la convizione della figlia più grande del fatto che la loro sorellina sarebbe nata il 25 agosto, si è convinta ad organizzare il compleanno delle sue bambine la settimana precedente. “Ma mai mi sarei aspettata che il 25 agosto sarei stata ancora una volta in ospedale a spingere per la nascita della mia ultima bambina”.

Credits: profilo fb di Kristin Bonett Lammert

La donna si è anche sentita in colpa per non essere stata presente per le sue bambine il giorno del loro compleanno, ma è stata pervasa dalla felicità quando le ha viste entrare, in fila indiana, per guardare la loro sorellina appena nata.

Nonostante l’eccezionalità di questa famiglia, non detengono nessun Guinnes World Record, per avere così tante piccole nate nella stessa data, primato che invece attualmente è di una famiglia che ha 5 figli nati tutti lo stesso giorno.