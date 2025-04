video suggerito

"Mi manca il papà": mamma condivide la forza che serve quando muore un genitore Una donna ha condiviso la commozione della sua bimba che sente la mancanza per il papà morto quando lei era troppo piccola per ricordarsene il volto: "Papà vivrà sempre dentro di te".

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo TikTok di @charllscott

"Mamma mi sento così triste, papà mi manca più di qualsiasi altra cosa al mondo" inizia così il video commovente che Charlotte Rogers, una mamma inglese ha registrato mentre la sua bambina di soli 4 anni si sfogava con lei per la mancanza del papà, scomparso molti anni prima.

La storia del papà scomparso prematuramente

La piccola Soulie, il volto del suo papà lo conosce solo grazie alle fotografie collezionate dalla sua mamma, dal momento che l'uomo è venuto a mancare quando lei aveva solo quattro mesi.

A raccontare la storia di quell'uomo morto durante un incidente in moto d'acqua è stata proprio la donna che con una bambina piccolissima, mentre stava ancora imparando a fare la mamma si è trovata a dover sopportare uno dei dolori più forti della sua vita: la perdita dell'uomo che amava.

@charllescott I was making my bed after putting Soulie to bed and this happened 😭💔 these conversations will forever break my heart but it’s just another step in our grief journey 🫶 breaks my heart I can’t fully make her better but I’ll always do my best ❤️ ♬ FOUND – Zach webb

"È stato un dolore dalla portata inimmaginabile – ha spiegato a Newsweek – che ha in un attimo interrotto tutti i nostri sogni per il futuro, volevamo una famiglia numerosa e avevamo appena avuto una bimba".

Rogers ha dunque dovuto elaborare sia il lutto per la vita trascorsa con il suo compagno, che quello per i sogni futuri che da lì in avanti non avrebbero più realizzato. Tuttavia, si è fatta forza e ha deciso di raccontare alla sua bimba chi era suo padre, perché pur non avendolo davvero conosciuto, non lo dimenticasse mai.

Il video commovente

Charlotte Rogers ha dunque deciso di condividere con i suoi followers e immortalare per la sua bambina un momento importante dell'elaborazione del lutto della piccola. Soulie ha dunque iniziato manifestando la sua profonda tristezza alla mamma, che l'ha subito accolta nel suo lettone e tra le sue braccia, per sedare il suo malcontento. "Sai non riesco a smettere di amare il papà" dice la bimba e la mamma le risponde che non dovrà mai farlo, anzi che potrà amare suo padre per sempre. "Papà è sempre con te, nel tuo cuore anche se non lo vedi" dice la mamma ricordando alla piccola che può sempre sfogarsi con lei nei momenti no. A questo punto le propone una scrittura speciale alla piccola, quella del libro che racconta la storia del suo papà. La bimba allora dice che insieme potranno scrivere tre, se non cinque racconti sulla vita del papà che tanto amano. A questo punto la piccola Soulie ride e dopo l'ennesimo abbraccio alla mamma si muove con lei verso la scrittura del libro di cui hanno parlato.

"Voglio che mia figlia un giorno guardi questo video e ricordi quanto ci è voluto per elaborare un lutto tremendo come la morte di un genitore, ma che ce l'abbiamo fatta". I tanti che hanno commentato il video hanno cercato di fare forza alla donna e di ricordarle quanto sia stata brava a crescere una bambina con una tale intelligenza emotiva.