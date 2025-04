video suggerito

"Perché si perdono gli amici quando si diventa genitori?": la domanda di un uomo senza figli Quando si diventa genitori è davvero complesso gestire le amicizie, infatti se c'è una preoccupazione che muove più di tutte Brennan Fisher, un creatore di contenuti è non avere più amici quando diventerà papà.

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo Instagram di @bpfish5

Brennan Fisher ha ventiquattro anni, è single e non intende mettere al mondo dei bambini nel breve, tuttavia su TikTok ha posto una domanda ai suoi followers, una preoccupazione che lo tocca da tempo: "È vero che si perdono gli amici quando si diventa genitori?".

La preoccupazione sulla paternità

Fisher ha spiegato che, seppure l'idea della genitorialità non lo tocchi minimamente, ha avuto modo di notare che chi diventa genitore non ha più amici: "Molti adulti presenti nella mia vita, diventati genitori, non escono più con gli amici, la loro vita ormai è in toto dedicata ai figli e al lavoro".

Il ragazzo spiega alla sua platea virtuale che quando accadrà a lui, il suo desiderio è continuare ad avere degli amici. "Perché si abbandonano gli amici invecchiando? Immagino perché sia molto complesso gestire una famiglia, un lavoro e le bollette da pagare" spiega, ma rimane convinto del fatto che sia altrettanto importante curarsi della propria vita sociale, dei propri amici, coloro che ci sono sempre stati e sempre ci saranno nel momento del bisogno. "Mi piacerebbe sapere che non avere più tempo per gli amici non sia un fatto generazionale ma una scelta delle persone, perché io, padre o no, voglio continuare ad avere il mio gruppo".

Tanti hanno commentato il suo video, spiegandogli che quando sarebbe diventato genitore avrebbe capito che la società in cui viviamo non è strutturata per consentire ai gruppi di amici di non sfaldarsi quando qualcuno diventa genitore.

Le amicizie cambiano davvero con la genitorialità?

"Le amicizie cambiano profondamente con la genitorialità" spiega Francyne Zeltser alle pagine di Today.com, direttrice clinica dei servizi per la salute mentale del Manhattan Psychology Group. Secondo l'esperta questo è dovuto al fatto che il tempo libero dei neo-genitori è un tempo molto più strutturato, che risente delle esigenze dei propri bambini: "Scelgono locali in cui anche i bimbi sono ammessi e se si dedicano una serata senza figli, possono rimanere spesso molto poco, tutto questo incide profondamente sulle loro relazioni soprattutto se sono i primi a diventare genitori del gruppo".

Tuttavia, secondo Zeltser, non è impossibile pensare di avere degli amici nonostante i figli, se il proprio gruppo con empatia, amore e accoglienza si adatta alle nuove necessità dell'individuo. "Anche i neo-genitori devono sentirsi liberi di essere sinceri su ciò che desiderano nel delicato periodo che stanno vivendo dalle amicizie".

L'esperta suggerisce a mamme e papà di invitare gli amici a vivere con loro il nuovo mondo, di non sentirsi sbagliati se optano per una passeggiata al parco con il bebé pur di vedere gli amici.

"Certamente con la genitorialità le priorità cambiano e il tempo è sempre molto poco, però, è importante che gli amici di sempre non vedano le assenze dei neo-genitori come una forma di disinteresse, quanto più di adattamento a una nuova fase della vita".