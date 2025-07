Mamma trasforma foto di famiglia in disegni da colorare per i figli: “Uso creativo di ChatGPT”

Una mamma californiana ha trovato un modo creativo per usare l’intelligenza artificiale. da qualche tempo ha infatti iniziato a stampare bellissimi disegni da colorare trasformando le foto di famiglia con ChatGPT. L’idea è subito diventata virale sui social, anche se qualcuno storce il naso per il possibile impatto ambientale.

C'è chi usa l’intelligenza artificiale per scrivere mail, ottimizzare il lavoro o creare contenuti. E poi c’è chi, come Holly Blakey, ha trovato un modo creativo e affettuoso per portare la tecnologia nella vita quotidiana dei suoi figli. L’idea è semplice quanto efficace: trasformare le foto di famiglia in disegni da colorare grazie a ChatGPT. Un piccolo esperimento domestico che, diventato virale su Instagram, ha fatto impazzire migliaia di genitori in cerca di spunti divertenti e alternativi.

Un'intuizione nata per caso

Tutto è iniziato durante una gara di nuoto. Holly, 40 anni, mamma di tre bambini, ha notato alcuni disegni da colorare particolarmente originali. Da lì, l’illuminazione: perché non provare a trasformare le foto di famiglia in versioni in bianco e nero da stampare e colorare? Le è bastato caricare uno scatto dal suo telefono e chiedere a ChatGPT di "trasformarlo in una pagina da colorare". Il risultato è arrivato in pochi secondi: linee pulite, contorni nitidi e pronti per essere riempiti di colore.

Un uso familiare dell’intelligenza artificiale

Blakey non è nuova all’uso creativo dell'AI. In passato aveva già chiesto a ChatGPT di scrivere favole della buonanotte personalizzate per la figlia più piccola e persino un "contratto per la paghetta" dedicato all’undicenne di casa. Ma è con i disegni da colorare che ha davvero colpito nel segno: "I miei figli erano increduli", ha raccontato al sito di Newsweek. "La più piccola mi ha chiesto se li avessi comprati. Quando le ho mostrato come li avevo creati con il telefono, ha voluto provarci subito anche lei".

Le prime creazioni sono diventate un regalo per la Festa del papà, che le ha appese nel suo ufficio, e anche i nonni hanno ricevuto la loro versione personalizzata. Da allora, Holly stampa ogni settimana nuove pagine da portare ai tornei di nuoto e i bambini sembrano apprezzare molto.

Il video che mostra il processo "creativo" ha superato i 4,8 milioni di visualizzazioni su Instagram. "È geniale!", hanno commentato molti utenti. Alcuni genitori si sono già cimentati, ringraziandola per l’idea. Tuttavia, non sono mancate le critiche: qualcuno ha sollevato dubbi sull'impatto ambientale dell’uso dell’intelligenza artificiale per scopi ludici. Holly ha però risposto con leggerezza: "Con tre figli e un lavoro, non ho molto tempo da dedicare alle polemiche online".