Madre spiega i 5 modi in cui ChatGPT la aiuta ad alleggerire le giornate: “Mi fa risparmiare ore e fatica”

Una giovane madre inglese ha trovato in ChatGPT un alleato prezioso per alleggerire la vita quotidiana. Dai riassunti dei manuali di genitorialità all’organizzazione del guardaroba dei figli, fino all’automazione di compiti noiosi e alla ricerca di artigiani locali, l’intelligenza artificiale le fa risparmiare tempo e riduce il carico mentale.

Organizzare la giornata tra figli piccoli, lavoro e casa è un'impresa quotidiana che lascia poco tempo per pensare e prendersi cura di sé. Per molti genitori però, l'avvento dell'Intelligenza Artificiale ha significato l'entrata in scena di un utile alleato per semplificarsi un po' la vita, velocizzando gli impegni più meccanici e noiosi (come stilare il calendario degli impegni settimanali o compilare la lista della spesa settimanale) e rendendo più efficiente la programmazione della vita in famiglia. Tra questi c'è senz'altro Paige Elles, giovane madre e content creator, che ha deciso di condividere sui social i suoi "trucchetti digitali" per rendere le incombenze quotidiane meno pesanti. La sua alleata principale è l'IA di ChatGPT, che a detta sua, non solo le fa "ore e ore ogni settimana" e soprattutto le permette di ridurre il proprio carico mentale.

In un recente video condiviso su TikTok, Elles ha infatti elencato cinque attività che, grazie al chatbot, sono diventate incredibilmente facili ed efficienti,lasciandole più tempo per riposarsi, stare con i suoi bambini e coltivare i propri interessi. "Non mi sento più esausta come prima", ha affermato. Le cinque mansioni semplificate dall'IA sono:

Un guardaroba su misura: con i bambini che crescono a vista d'occhio, i vestiti rischiano di diventare piccoli ancora prima di essere indossati. Per evitare sprechi e acquisti impulsivi, Elles chiede a ChatGPT di progettare un guardaroba ottimale per la nuova taglia, considerando il clima locale e le abitudini familiari. "È come avere uno stilista personale che ragiona al posto mio", ha spiegato.

Automazione degli impegni: bollette, appuntamenti, piccoli promemoria: le attività ripetitive e noiose sono spesso quelle che sottraggono più energie. Per questo Elles utilizza l'intelligenza artificiale per individuare soluzioni di automazione, delegando al chatbot il compito di suggerire strumenti e strategie che possano semplificare la gestione domestica.

Prendersi cura di sé: Elles ha imparato a sfruttare ChatGPT anche per migliorare il proprio benessere personale. La donna chiede infatti al chatbot di creare un programma di allenamento personalizzato, calibrato su tempi ridotti e senza bisogno di abbonarsi in palestra. L'IA diventa così una sorta di "personal trainer virtuale", accessibile e gratuito.

Dall'idraulico all'elettricista: infine, un'altra idea che ha raccolto curiosità tra le altre mamme riguarda la ricerca di professionisti per piccoli lavori domestici. Invece di scorrere pagine di risultati online, Elles chiede direttamente a ChatGPT di individuare artigiani locali e persino di redigere le email con cui richiedere eventuali preventivi e disponibilità.