Madre spiega i 5 modi in cui ChatGPT la aiuta ad alleggerire le giornate: “Mi fa risparmiare ore e fatica”

Una giovane madre inglese ha trovato in ChatGPT un alleato prezioso per alleggerire la vita quotidiana. Dai riassunti dei manuali di genitorialità all’organizzazione del guardaroba dei figli, fino all’automazione di compiti noiosi e alla ricerca di artigiani locali, l’intelligenza artificiale le fa risparmiare tempo e riduce il carico mentale.
A cura di Niccolò De Rosa
Immagine

Organizzare la giornata tra figli piccoli, lavoro e casa è un'impresa quotidiana che lascia poco tempo per pensare e prendersi cura di sé. Per molti genitori però, l'avvento dell'Intelligenza Artificiale ha significato l'entrata in scena di un utile alleato per semplificarsi un po' la vita, velocizzando gli impegni più meccanici e noiosi (come stilare il calendario degli impegni settimanali o compilare la lista della spesa settimanale) e rendendo più efficiente la programmazione della vita in famiglia. Tra questi c'è senz'altro Paige Elles, giovane madre e content creator, che ha deciso di condividere sui social i suoi "trucchetti digitali" per rendere le incombenze quotidiane meno pesanti. La sua alleata principale è l'IA di ChatGPT, che a detta sua, non solo le fa "ore e ore ogni settimana" e soprattutto le permette di ridurre il proprio carico mentale.

In un recente video condiviso su TikTok, Elles ha infatti elencato cinque attività che, grazie al chatbot, sono diventate incredibilmente facili ed efficienti,lasciandole più tempo per riposarsi, stare con i suoi bambini e coltivare i propri interessi. "Non mi sento più esausta come prima", ha affermato. Le cinque mansioni semplificate dall'IA sono:

  • Riassumere i libri sulla genitorialità: uno dei primi usi che Elles fa dell’intelligenza artificiale riguarda i manuali di genitorialità. Con poco tempo a disposizione, inserisce nel chatbot i titoli dei libri e chiede un riassunto con i concetti principali. Un modo semplice per non rinunciare a consigli utili, anche quando le giornate sembrano troppo piene per aprire un volume di 300 pagine.
  • Un guardaroba su misura: con i bambini che crescono a vista d’occhio, i vestiti rischiano di diventare piccoli ancora prima di essere indossati. Per evitare sprechi e acquisti impulsivi, Elles chiede a ChatGPT di progettare un guardaroba ottimale per la nuova taglia, considerando il clima locale e le abitudini familiari. "È come avere uno stilista personale che ragiona al posto mio", ha spiegato.
  • Automazione degli impegni: bollette, appuntamenti, piccoli promemoria: le attività ripetitive e noiose sono spesso quelle che sottraggono più energie. Per questo Elles utilizza l'intelligenza artificiale per individuare soluzioni di automazione, delegando al chatbot il compito di suggerire strumenti e strategie che possano semplificare la gestione domestica.
  • Prendersi cura di sé: Elles ha imparato a sfruttare ChatGPT anche per migliorare il proprio benessere personale. La donna chiede infatti al chatbot di creare un programma di allenamento personalizzato, calibrato su tempi ridotti e senza bisogno di abbonarsi in palestra. L’IA diventa così una sorta di "personal trainer virtuale", accessibile e gratuito.
  • Dall'idraulico all'elettricista: infine, un’altra idea che ha raccolto curiosità tra le altre mamme riguarda la ricerca di professionisti per piccoli lavori domestici. Invece di scorrere pagine di risultati online, Elles chiede direttamente a ChatGPT di individuare artigiani locali e persino di redigere le email con cui richiedere eventuali preventivi e disponibilità.
@paigeelles

Number 5 is genius… 1. No time to read parenting books? (Let’s be honest the last time you actually had time was in pre-babies!) Ask ChatGPT “TLDR: [Insert book title]” and let it summarise any book for you! 2. Finding your little one is growing out of their clothes at lightning speed and not getting chance to wear lots of items in their wardrobe? Let ChatGPT design the perfect wardrobe. “Create the optimal wardrobe for my baby who will be in size [9-12 month] clothes from the start of next month. Consider typical local weather in [add area] and our usual weekly activity levels and schedule. Ask me questions to design the perfect wardrobe to stop overspending on clothing.” 3. Harness the power of automating mundane tasks in your life. “Here’s admin tasks I do every week without fail [insert tasks]. Suggest ways I can automate these tasks to take the burden off me.” 4. Focus on yourself without spending any extra money each month. “Act as my personal trainer. Ask me questions about my activity levels, available time, usual routines and goals to design the perfect workout routine for me which doesn’t require a gym membership.” 5. Source local tradesmen to solve your needs around the house without lifting a finger. “My boiler needs servicing. Find me 3 local tradesmen near [area] and draft an email to obtain quotes and ask for availability.” If you’re new to my account, hi I’m Paige and I create content for mums to show them how using AI can help relieve your mental load and I sprinkle a little motherhood reality in there too. Follow me for more great tips, prompts and tools to use in motherhood. @chatgpt #mumsoftiktok #mama #aiformums

♬ I Got You – Dojo Cuts

Storie
