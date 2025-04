video suggerito

Una mamma ha rivelato di utilizzare l'assistenza vocale a suo favore, convincendola a trasmettere le abitudini del protagonista del cartone animato preferito dai loro figli per invogliarli a mangiare broccoli e ad andare a dormire presto.

A cura di Sophia Crotti

L'intelligenza artificiale spaventa alcuni genitori e corre in soccorsi di altri, come ha dimostrato il video registrato da una mamma su TikTok. I suoi bambini, infatti, sono innamorati del cartone animato Bluey e rimangono affascinati ogni volta che ascoltano l'assistenza vocale rispondere a qualche loro richiesta. Per tanto lei ha deciso di unire queste due passioni dei suoi bimbi per ottenere un risultato vincente: far mangiare loro la verdura e convincerli che non è il caso di fare tanti capricci prima di andare a letto.

Il trucco di una mamma munita di assistenza vocale

Nel video Tori Graham, una mamma londinese visibilmente soddisfatta del trucco che ha brevettato per permettere ai suoi bimbi di mettere in atto le buone abitudini che hanno spesso rifiutato, racconta di aver deciso di utilizzare l'assistenza vocale fornita da Alexa in suo favore. "Alexa, cosa mangerà Bluey stasera a cena?" chiede la mamma al dispositivo, ed eccolo rispondere immediatamente "Bluey sta già mangiando salsiccia e purè accompagnati da un contorno di buonissimi broccoli" risponde quella. Bluey oltre ad essere il cagnolino protagonista di uno dei cartoni animati più amati da genitori e figli, in grado di trasmettere valori e insegnamenti importanti ai più piccoli, è il personaggio preferito dai figli di Graham.

I bimbi osannano quel personaggio al punto tale da seguire pedissequamente tutte le sue abitudini, per tanto la mamma ha deciso sfruttare questa adorazione a suo favore, suggerendo ad Alexa le risposte che ogni giorno vuole i suoi figli abbiano. "Alexa, cosa farà invece Bluey stanotte?" chiede Tori e subito l'assistente le risponde che dopo un bagno caldo si addormenterà presto, ascoltando una favola perché il giorno seguente deve andare a scuola. La mamma chiede poi cosa farà il personaggio l'indomani mattina, prima di recarsi a scuola e la pronta risposta mette in luce un comportamento educato e diligente: "Si laverà i denti, si spazzolerà e vestirà per essere pronto per tornare a scuola".

È giusto mentire per ottenere ciò che si vuole?

La donna risponde a questa potenziale critica già nel suo video: "La verità è che non è una truffa, ma l'unico modo per essere ascoltata, dal momento che ai miei bambini non importa tanto ciò che dico io, quanto più ciò che dice Bluey".

Ad essere d'accordo con la mamma che ha confermato la funzionalità del trucco sono stati tanti altri genitori nei commenti, un papà ha scritto che dopo aver visto il video è subito corso da Alexa per istruirla su cosa fa quotidianamente Spiderman, il supereroe preferito dal suo bambino. Una mamma l'ha ringraziata, spiegando che è frustrante fare i conti con la selettività alimentare dei suoi bimbi: "Ti ringrazio, hai salvato quel poco che resta della mia sanità mentale, compromessa da tutti i rifiuti di piatti di verdura dei miei figli". Nella didascalia del video, però, ricorda a tutti i genitori di non dimenticarsi di aggiornare il menù e le attività da compiere quotidianamente, il rischio altrimenti è che i bimbi si accorgano del trucco e ricomincino a storcere il naso dinnanzi a un piatto fumante di broccoli.