Mamma sceglie per la figlia un nome ispirato al mese di nascita, ma la piccola viene al mondo prima I genitori per scegliere il nome dei figli prendono ispirazione anche dai mesi dell’anno, come ha fatto Tiffany Brett, una mamma convinta che la piccola sarebbe nata a maggio, ma che invece è nata ad aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

Quando si scopre di aspettare un bambino, una delle prime cose che i futuri genitori fanno, oltre a avvisare al più presto amici e parenti è scegliere il suo nome. Qualcuno apprezza i nomi tradizionali, qualcuno cede alle mode del momento e c’è qualcuno, come Tiffany Brett, una mamma americana, che sceglie il nome della sua bambina facendosi ispirare dal mese di nascita.

Ma si sa i bambini, quando arrivano, stravolgono ogni cosa, la sua anche le previsioni che mamma e medici avevano fatto per la data del parto.

La scelta del nome ispirata al mese di nascita

Quando Tiffany Brett ha scoperto di aspettare una bambina era il mese di agosto, la piccola, dunque, secondo i calcoli dei medici sarebbe dovuta nascere nel mese di maggio, motivo per cui lei scelse il suo nome.

“Mi sono sempre piaciuti i nomi ispirati ai mesi dell’anno, quando ho scoperto che nostra figlia sarebbe nata a maggio, ho scelto un nome che rappresentasse il suo mese di nascita” spiega nel video sul tema pubblicato su TikTok.

La piccola infatti si sarebbe dovuta chiamare “Eleonor May”, in onore al mese di nascita: maggio.

Era tutto perfetto dal momento che la data presunta del parto era il 17 maggio, fino a che il 30 di aprile Brett ha iniziato a percepire le prime contrazioni, prima lievi e poi sempre più forti, perché la piccola Eleonor May non aveva intenzione di aspettare il suo mese per nascere.

“Nonostante sia nata ad aprile – spiega la mamma nella didascalia del video – abbiamo deciso di mantenere il suo nome Eleonor May, perché un nome ispirato al mese di aprile non ci suonava”.

La famiglia dunque che ormai da tempo associava alla bimba al nome scelto, ispirato al mese di maggio, ha deciso dunque di mantenerlo.

Quali sono i nomi più famosi ispirati a mesi e stagioni

I nomi per bambini ispirati ai mesi dell’anno provengono prettamente dalle terre anglofone, si tratta di May, che significa appunto Maggio e che, secondo i dati ISTAT tra il 2006 e il 2012 ebbe anche una certa diffusione in Italia, con una media di 7 bimbe nate con questo nome.

Poi c’è April, ispirato al mese di Aprile, che in Italia fu scelto dai genitori per le loro bimbe soprattutto tra il 2015 e il 2019, con un media di 8 bambine all’anno.

Sempre di origine inglese è “Summer” che significa estate ed è forse uno dei nomi stranieri per bambine ispirato alle stagioni più apprezzato dai genitori italiani, molto scelto tra il 2006 e il 2013 ma che ha raggiunto il suo picco tra 2019 e 2022, con ben 19 nate con questo nome.

Pochi lo sanno ma c’è anche un nome italianissimo e molto apprezzato nel sud Italia, Gennaro che è ispirato ad un mese dell’anno ed in particolare a gennaio, seppur sempre meno scelto dai genitori italiani, nel 2022, anno dell’ultima rilevazione ISTAT sono nati più di 300 piccoli con questo nome.

Tra i nomi ispirati anche a varie fasi della giornata ci sono Sole e Luna, che come ci ha spiegato in una recente intervista il professore di onomastica Caffarelli, saranno i nomi più scelti dai genitori del futuro.