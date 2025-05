video suggerito

Mamma rischia di perdere la lingua per un cancro: "Registro la mia voce affinché i miei figli non la dimentichino" Una mamma californiana dopo aver ricevuto la diagnosi di cancro alla lingua, consapevole che avrebbe potuto perdere la voce ha deciso di registrare per i suoi bambini degli audio che avrebbero potuto riascoltare sempre.

A cura di Sophia Crotti

Ricevere una diagnosi di tumore non è mai piacevole; quando l'insegnante di sostegno Jamie Powell ha ricevuto la sua, le è sembrato di vivere la vita di un'altra persona e il suo pensiero è andato immediatamente ai suoi due figli, Jack e James che allora avevano 2 e 4 anni. Quando i medici le hanno detto che il suo tumore alla lingua doveva essere operato, ma che avrebbe rischiato di uscire dalla sala operatoria con una voce diversa, ha immediatamente pensato ai suoi bambini e a quanto a loro piacesse sentirla cantare, decidendo dunque di fare loro un regalo che, a differenza della sua voce, rimanesse per sempre.

La diagnosi e il pensiero ai figli

Jamie Powell è un'insegnante di sostegno californiana che, da quando nel 2019 ha ricevuto la diagnosi più spaventosa della sua vita, condivide la sua storia su TikTok per infondere coraggio nelle madri che si trovano a fronteggiare un tumore. Nel dicembre di quell'anno si sentiva particolarmente stanca, ma era convinta che tra la gestione dei bambini a scuola, dei suoi figli e della casa, fosse normale sentirsi un po' affaticata. A convincerla che qualcosa non andava fu un bitorzolo improvvisamente spuntatole sulla lingua. "All'inizio ho pensato di essermi morsa la lingua nel sonno, ma il rigonfiamento non voleva saperne di andarsene, anzi si ingrossava giorno dopo giorno fino ad arrivare a sfregare contro i denti".

@jamieraepowell Head and neck cancer is usually diagnosed in the later stages because we don’t know what to look for. Head to @americancancersociety to see the full list of symptoms and please always make sure your dentist checks your tongue. #oralcancer #headandneckcancerawareness #tonguecancer #tonguecancerawareness #knowthesymptoms ♬ original sound – Jamie

A tre mesi dalla comparsa di quella protuberanza, a marzo 2020 Powell decise finalmente a chiedere un parere al medico curante che, dopo averle chiesto di fare diversi approfondimenti, decretò che si trattava di un cancro alla lingua. "Ero sotto shock, aspettavo che qualcuno mi dicesse che si trattava solo di uno scherzo di pessimo gusto" ha raccontato a Newsweek. La donna racconta di non aver mai sentito parlare prima di un tumore alla lingua e di essersi informata online scoprendo che non era poi così diffuso. Il pensiero di Powell rimase sempre sui figli e quella diagnosi le fece tremare le gambe, perché le diede l'idea che con loro vi fosse un tempo limitato da poter vivere.

La possibilità di perdere la sua voce di sempre

La donna, ricevuta la diagnosi, scoprì che per curarsi doveva subire diversi interventi in modo da togliere la massa tumorale e i linfonodi in cui il cancro si era diffuso: "Mi sono sottoposta a una glossectomia con la quale mi hanno sostituito una parte della lingua con la pelle della coscia, una dissezione del collo per rimuovere i linfonodi e 30 cicli di radioterapia a testa e collo" ha spiegato la donna alla testata.

A spaventarla, oltre alla diagnosi e all'invasività dell'intervento era l'idea, prospettatale dai medici, di poter perdere la voce. "Ero devastata all'idea, pensavo ai miei figli che non avrebbero mai ricordato la mia voce, dal momento che erano davvero troppo piccoli e la cosa mi rattristava troppo". Da qui l'idea di realizzare un regalo per se stessa, affinché il cancro non la definisse come persona e per i suoi bambini. La donna decise di incidere una serie di registrazioni che i suoi bimbi avrebbero potuto riascoltare tutte le volte che si sarebbero chiesti quale fosse, prima dell'operazione, la voce della loro mamma. "Ho registrato tutte le loro canzoni preferite, le favole della buona notte, alcune frasi semplici come "Ti voglio bene" e "mi manchi", la canzoncina per il compleanno e una serie di messaggi da ascoltare mentre ero in ospedale".

La donna ha poi registrato e condiviso su TikTok un video in cui raccontava la sua storia e il regalo per i figli e il contenuto in breve è diventato virale. "Ho cercato di infondere speranza in chi mi ascoltava ma anche di ricordare a tutti che la vita è una, per questo la salute va tutelata e controllata, al primo sintomo".