Mamma realizza un'intervista ad ogni compleanno dei figli: "Non voglio dimenticare mai il suono della loro voce" Una mamma ad ogni compleanno dei figli registra un'intervista così da ricordare per sempre la loro voce da bambini e poter permettere ai piccoli di ripensare alla loro infanzia.

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo Instagram di Hope Chambers

Hope Chambers, oltre ad essere una mamma trentaduenne di Amsterdam, per riuscire a non dimenticare mai la voce dei suoi bambini, anche quando saranno grandi e permettere a loro di tentare di ricordare la propria infanzia, si trasforma, ad ogni compleanno dei piccoli, in una videomaker provetta. La donna organizza delle interviste in cui i suoi bambini devono rispondere a 7 domande sulla loro vita. Le risposte cambiano ogni anno e i video che la donna ha postato sul suo profilo sono molto buffi e commoventi.

Un'intervista per ogni compleanno

"Essere la documentarista della famiglia è un sogno che avevo da prima di diventare mamma" è questo l'incipit di un post che Hope Chambers ha condiviso sul suo profilo Instagram, collezionando migliaia di likes, commenti e visualizzazioni.

Nel video si vede il piccolo Nico, nell'inquadratura della macchina fotografica della mamma, intento a giocare con le costruzioni, nel giorno del suo terzo compleanno. "Sono Nico, ho tre anni e vivo ad Amsterdam, adoro il calcio e mi piacerebbe svegliarmi un giorno ed essere un vampiro" così il bimbo risponde ad alcune delle domande che la sua mamma gli ripeterà ogni anno per i prossimi 15 anni. "Ho una cartella drive per ciascuno dei miei bimbi, lì colleziono i loro video che continuerò a registrare fino alla maggiore età" spiega Chamber nel post. La donna quando i suoi bambini compiranno 18 anni unirà le clip più esilaranti in un video ricordo, che solo all'idea di dover creare le fa già venire da piangere.

Le domande e le esilaranti risposte dei bimbi

Hope Chamber non lascia nulla al caso e ha preparato un set di domande, che ripete di anno in anno ai suoi figli, per indagare in che modo i loro sogni e la conoscenza di loro stessi cambino col passare del tempo:

Come ti chiami e quanti anni hai?

Dove vivi?

Cosa fai nel tempo libero?

In che cosa pensi di essere molto bravo?

Mi dici i nomi dei tuoi amici?

E qualcosa sulla tua famiglia?

Chi vuoi essere da grande?

Il piccolo Nico risponde a tutte le domande in maniera eccellente nel video postato dalla sua mamma su Instagram, ha solo 3 anni ma le idee molto chiare. Vive ad Amsterdam, è davvero bravo a giocare a calcio, nel tempo libero sogna di svegliarsi con i denti da vampiro, i suoi migliori amici sono Ian, Avett e Kai e pensa di essere un buon amico. Alla domanda sulla famiglia risponde sicuro che con l'appoggio di mamma, papà e dei suoi fratelli sente di poter fare tutto ciò che passa nella sua e nella loro mente. "Questi video li registro un po' per me, perché sono terrorizzata all'idea di dimenticarmi la loro voce o le piccole espressioni buffe del loro volto, un po' per loro". Chamber desidera infatti che una volta adulti i suoi figli ricordino che bambini erano e quali sogni li muovevano. "Spero che un giorno guardando alla loro infanzia riescano a provare amore e compassione per se stessi e per gli altri" ha concluso la donna all'Huffpost.