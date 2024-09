Mamma programma i nomi delle gemelle, ma qualcosa va storto durante il parto: “Sono nate invertite, ora chi è la più grande?”

video suggerito

Una madre che aveva già scelto i nomi per le sue gemelline in base all'ordine di nascita si è trovata a dover rivedere i propri piani a causa di un piccolo imprevisto durante il parto.

La curiosa vicenda è avvenuta nel Regno Unito e il quotidiano The Sun ha raccolto la testimonianza della donna, una ventiquattrenne di Ipswich che si è detta "sconvolta" per il contrattempo che le ha scombinato i piani.

La storia

Saffron Crisp, 24 anni, e il suo compagno Lewey Ward avevano scelto i nomi per le gemelle prima del parto. Il piano era semplice: la prima a venire al mondo, che stando agli esami prenatali era la più piccina tra le due, sarebbe stata chiamata Delilah, mentre la seconda, un po' più pesante, avrebbe avuto il nome Azayla.

Come spiegato dalla stessa madre, la scelta di assegnare già un nome alle piccole era un modo per rendere più concreta la presenza fin dalle settimane precedenti alla loro effettiva nascita.

Una volta entrati nella fase decisiva del parto, però, qualcosa non è andato come previsto e dopo un taglio cesareo d'urgenza i medici hanno tirato fuori per prima quella che – almeno in teoria – sarebbe dovuta essere la secondogenita.

"È stato un momento caotico, tutto è successo molto velocemente. Mi hanno portata in sala operatoria e in poco tempo le bambine erano nate" ha raccontato Saffron, spiegando di non aver saputo subito dello "scambio". Solo in un secondo momento, a parto ormai concluso, la verità è venuta a galla.

La più grande ora era la più piccola

A far sospettare che qualcosa fosse andato diversamente da quanto preventivato è stata una discrepanza nelle dimensioni delle gemelle. Azayla, che durante la gravidanza era sempre la più grossa, improvvisamente sembrava piccola e minuta tra le braccia di Saffron.

"Ho pensato: ‘se è così piccola, quanto sarà minuscola Delilah?" ha raccontato la donna. Quando però le infermiere le hanno portato la seconda figlia, questa appariva ben più grossa di quanto Saffron si aspettasse. Tale dettaglio ha portato la coppia a sospettare un errore nella sequenza di nascita.

Così, dopo un rapido confronto con il personale ostetrico, il mistero è stato risolto: quella che la coppia riteneva essere Azayla era in realtà Delilah, mentre la gemella che sarebbe dovuta essere Delilah era in realtà Azayla.

Nonostante la confusione, i genitori hanno deciso di non cambiare i nomi delle bimbe, ritenendo che ormai fossero diventate Azayla e Delilah rispettivamente, indipendentemente dall'ordine di nascita.

I genitori hanno mantenuto i nomi scelti alla nascita

"Guardandole, sembrano proprio essere quelle che sono. Anche se fossero nate nell'ordine giusto, probabilmente avremmo comunque scambiato i loro nomi", riflette Saffron.

Amanda Price-Davey, direttrice del reparto di ostetricia dell’East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust, ha spiegato ai cronisti del Sun che casi del genere non sono affatto inusuali durante i parti cesarei.

Quando i gemelli vengono identificati in utero, infatti, il bambino più vicino alla cervice viene etichettato come gemello uno, poiché sarebbe il primo a nascere in un parto naturale. Tuttavia, in un taglio cesareo, può accadere che il gemello due venga estratto per primo a causa della posizione dei piccoli nell'utero.