Mamma organizza una mostra d'arte per esporre i disegni di sua figlia: "Voglio che sappia di essere brava" La piccola Ollie a 7 anni ha già dato vita alla sua prima mostra di disegni e scarabocchi, grazie all'idea dei suoi genitori che vogliono fare in modo che lei sappia di essere davvero brava.

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo Instagram di @Brooklynn Vaughn

Brooklynn Vaughn è una mamma che ha raccontato tramite il suo profilo Instagram un'iniziativa molto emozionante, che ha deciso di mettere in atto per fare in modo che la sua piccola Ollie, bimba di 7 anni, si sentisse davvero speciale.

La passione della piccola Ollie

La bimba ha solo 7 anni ma le idee molto chiare su chi desidera essere nella sua vita futura: una grande artista. La bimba dipinge, ma non si limita, come i suoi coetanei, a riempire i bordi di un disegno stampato o stilizzato, crea delle vere e proprie opere d'arte contemporanea che poi posiziona, una accanto all'altra nel sottoscala che conduce alla sua cameretta.

In uno dei video postati dalla mamma Ollie illustra la sua collezione, così spiega come grazie ad un martello, a della colla e delle tempere abbia realizzato un'opera che rappresenta la rottura della bottiglia di una bibita rosa gasata, mostra poi altri quadri l'uno raffigurante la natura, con vere e proprie foglie raccolte da terra, uno con dei nastri rosa e blu e uno ancora con un lecca-lecca attaccato nel centro. La mamma spiega che la sua bimba si ispira a ciò che vede: "Osserva la natura e vuole riprodurla con forme e colori, lo stesso fa quando vede un cielo stellato e riutilizza tutto materiale che abbiamo in casa o che raccoglie durante le sue passeggiate" ha concluso.

La sorpresa della sua mamma

Secondo Brooklynn Vaughn la mamma di Ollie l'entusiasmo precoce della sua bimba per l'arte non può in alcun modo essere sedato, per tanto, per convincerla a non smettere mai di dipingere, ha deciso di realizzare per lei un'esperienza "da adulta". Senza dirle niente ha invitato vicini e amici a casa, per assistere alla prima mostra della bimba. Ollie è emozionata mentre accoglie gli amici che le regalano mazzi di fiori per complimentarsi con l'artista della sua prima mostra. Invita poi gli ospiti a vedere ciò che ha prodotto nelle settimane precedenti, pronta per spiegare ad uno ad uno i suoi dipinti.

La mamma ha scritto nel post dedicato alla mostra: "Vedere la mia bimba dopo essersi impegnata per settimane essere fiera della sua creatività è stato meraviglioso". La donna dice di essersi emozionata anche nel vedere il sostegno di amici e parenti alla sua idea di indire una mostra in casa per la bimba: "Amore e arte si sono intrecciati in un pomeriggio magico che spero sia stato per Ollie motivo per non smettere mai di dipingere e mostrare la sua creatività per quello che è".

I genitori stanno facendo un gran lavoro con la piccola che non solo ha la possibilità di dare libero sfogo alla sua creatività ed allenare le sue abilità oculo-manuali, come aveva spiegato la pedagogista Giacomini a Fanpage.it, ma si sente davvero apprezzata per ciò che fa, dai suoi genitori e da tutti gli amici invitati.