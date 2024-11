video suggerito

Mamma ignora il finto pianto della figlia: il trucco della bimba per attirare l’attenzione diventa virale Chloe Jones, ormai abituata alle sceneggiate della figlia, stava deliberatamente ignorando il pianto della bimba, la quale però non si è data per vinta e ha subito trovato un modo molto furbo per amplificare a dismisura i decibel dei suoi lamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alcuni bambini nascono con il gusto per il melodramma e quando gli adulti non sembrano dare loro le giuste attenzioni, ecco accendersi la vena della creatività per escogitare un modo per tornare subito al centro della scena. È questo il caso della piccola Daisy, una bimba di appena due anni ma che, come la madre Chloe ha potuto constatare, ha già imparato i trucchi di un'attrice consumata, fingendo un pianto disperato e assicurandosi che la genitrice non potesse ignorarla.

La tattica del pianto falso

Abituata alle piccole bizze della piccola peste, Chloe Jones ormai è in grado di capire quando la figlia sta effettivamente piangendo e quando, invece, si sta cimentando in una sceneggiata da teatrante per ottenere quale coccola extra. Durante l'ennesimo capriccio fake, però Daisy ha deciso di alzare la posta, tentando un nuovo stratagemma, talmente esilarante che la madre ha voluto condividerlo su TikTok, dove ha subito fatto incetta di like e commenti divertiti.

Come raccontato al sito di Newsweek dalla stessa Chloe, la donna doveva sbrigare alcune faccende domestiche e quindi ha chiesto alla bimba di restare nella sua stanza. Daisy evidentemente non aveva gradito granché l'idea e dunque ha subito iniziato a fingere una crisi di pianto, sperando di ottenere una reazione da parte della madre.

Chloe però non si è lasciata impressionare e ha continuato a ignorare quelle urla disperate. Daisy ha così deciso di passare all'azione in modo decisamente creativo: dopo essere salita sul suo sgabello davanti a un piano giocattolo munito di microfono, la piccola ha iniziato a sfogare il suo lamento direttamente nel microfono, riempiendo la casa con i decibel della sua finta disperazione.

Il video virale su TikTok

Chloe, divertita dall'inventiva della figlia, ha deciso di filmare la scena. Nel filmato si vede infatti la monella mentre amplifica il suo pianto attraverso il microfono, facendo di tutto per essere ascoltata. Chloe ha poi condiviso il video su TikTok, scrivendo una didascalia molto eloquente: "Quando la mamma ignora il tuo pianto falso, quindi prendi il microfono e assicurati di essere ascoltata". Il risultato? Un vero successo: il video ha superato rapidamente i 2,7 milioni di visualizzazioni.

Nei numerosi commenti comparsi sotto al post, molti utenti hanno riconosciuto la teatralità della piccola Daisy, scherzando sul fatto che il video "andrebbe mostrato al suo matrimonio". Chloe però non si è detta stupita di quel comportamento: la figlia è infatti sempre stata una drama queen con una grande passione per la musica e la scenetta è stata solo l'ennesima dimostrazione del suo carattere istrionico, oltre che della sua spiccata intelligenza. "È davvero una bambina avanzata per la sua età, ama far ridere le persone", ha spiegato la madre. Non sorprende, quindi, che la clip abbia conquistato il cuore del Web.