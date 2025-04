video suggerito

Madre torna in salotto e scopre che il figlio ha mangiato le ceneri del nonno: “Un vero trauma” Il piccolo aveva approfittato di un momento di distrazione della madre che si era allontanata per sistemare il bucato, e dopo aver raggiunto il vaso che conteneva le ceneri del nonno, lo ha rovesciato e ha ingerito parte del suo contenuto. Nonostante lo shock iniziale, la donna ha per preso la situazione con filosofia, condividendo l’incidente sui social con un tocco di ironia: “Ora saranno sempre insieme”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A volte, i bambini sanno essere incredibilmente imprevedibili e basta un attimo di distrazione e possono combinare guai impensabili. Ne sa qualcosa Natasha Emeny, una mamma inglese che, dopo essersi assentata per sistemare il bucato, si è ritrovata davanti a una scena surreale: suo figlio di un anno era ricoperto di cenere e aveva appena "assaggiato" le spoglie del nonno defunto.

Una scoperta scioccante

Il fatto è accaduto nel Lincolnshire, nel Regno Unito. Natasha aveva lasciato il suo piccolo solo per pochi minuti, convinta che non ci fosse nulla a portata di mano che potesse metterlo in pericolo. Al suo ritorno però, la donna ha trovato il bambino con il viso, i vestiti e persino il divano coperti di una strana polvere grigia. Osservando meglio la stanza, la donna ha così notato che il vaso decorativo che conteneva le ceneri del padre era aperto e rovesciato sul mobile della sala.

Credits: TikTok/@palominolil

In quell'istante la situazione si è subito palesata in tutta la sua grottesca evidenza: nonostante il vaso si trovasse ad un'altezza che Natasha aveva sempre considerato fuori dalla portata del figlio, il bambino era comunque riuscito a prenderlo e, a giudicare dalle tracce lasciate sulla bocca e le manine del piccolo, aveva anche ingerito parte delle ceneri del nonno.

Leggi anche I traumi infantili si tramandano di padre in figlio: lo dimostra uno studio sulla composizione dello sperma

Prima lo shock, poi l'ironia

Sconvolta ma ormai impossibilitata a rimediare all'inconveniente, Natasha ha deciso di prenderla con filosofia, anche perché il bambino non aveva fortunatamente manifestato alcun problema di salute dopo l'infausto pasto e gli stessi dottori l'avevano rassicurata sul fatto che con qualche bicchiere d'acqua il piccolo non avrebbe affrontato alcuna conseguenza.

La donna ha così deciso di condividere il video sui social, raccogliendo in poco tempo migliaia di commenti tra il divertito e lo sbigottito. "Mio padre avrebbe riso di questa storia, aveva un grande senso dell'umorismo", ha raccontato al quotidiano britannico The Sun.

Molti utenti hanno espresso tutta la loro sorpresa e qualcuno si è anche chiesto se fosse un pesce d'aprile. "Vorrei che lo fosse", ha risposto la mamma, ancora incredula per l'accaduto. Nonostante il trauma iniziale, però, Natasha ha voluto cogliere una certa ironia del destino e rispondendo alle domande dei media ha congedato tutti con una battuta: "Mio figlio non ha mai conosciuto il nonno, ma ora saranno sempre insieme!".