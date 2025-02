video suggerito

Madre segna con lo spray la strada per aiutare il figlio a tornare da scuola. I dubbi dei genitori: "Pericoloso" Per protestare contro il disservizio del trasporto scolastico, una mamma americana ha dipinto un percorso fluorescente tra la fermata dello scuolabus e la sua abitazione per aiutare il figlio di sei anni a tornare a casa. Molti genitori temono però che l'idea potrebbe rappresentare un pericolo per la sicurezza del piccolo: "Stai lasciando una mappa per chiunque voglia seguirlo".

Una madre americana ha acceso un vivace dibattito online dopo aver condiviso su TikTok un video in cui mostra la sua insolita soluzione per assicurarsi che il figlio di sei anni trovi la strada di casa. In una sorta di versione moderna – e un po’ grottesca – della fiaba di Pollicino, la donna si è ripresa mentre traccia con una bomboletta spray il percorso che collega la sua abitazione alla fermata più vicina dello scuolabus, così da offrire al bambino dei chiari punti riferimento per il ritorno da scuola.

L'idea non è però stata gradita da tutti i frequentatori dei social, non solo per l'utilizzo improprio del suolo pubblico, ma anche per un grosso dubbio riguardante l'effettiva sicurezza del gesto.

L'idea e la forma di protesta

La trovata della madre, che su TikTok si presenta come Sharon J, è stata in realtà dettato da quello che la donna ritiene essere un disservizio del trasporto scolastico. Come spiegato a lettere cubitali nella didascalia al post, lo scuolabus che il figlio prende ogni giorno passa esattamente davanti alla loro abitazione, ma non si ferma mai, costringendo il bambino a percorrere un lungo tratto a piedi (più o meno due chilometri, ha precisato in un secondo momento Sharon).

Per risolvere la questione, la donna ha così deciso di tracciare un sentiero con vernice spray fluorescente, creando un percorso ben visibile per il figlio.

Nel filmato, la donna ha spiegato di aver provato in tutti i modi a convincere il distretto scolastico a modificare la fermata dell’autobus, ma senza successo. "Ho seguito tutte le procedure richieste, ma si rifiutano di fermarsi nella nostra strada, nonostante passino proprio davanti casa mia", ha raccontato. Così, decisa a tutelare il proprio bambino, la madre ha preso l’iniziativa, dipingendo una strada guida in grado di rendere il tragitto più sicuro e intuitivo.

Il video virale e il problema di sicurezza

Il video, che ha rapidamente superato il milione di visualizzazioni, non ha mancato di suscitare reazioni contrastanti, tra chi l’ha lodata per la creatività e chi ha sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza.

Molti utenti hanno infatti espresso preoccupazione per il fatto che il sentiero fluorescente non solo indica la strada al bambino, ma può anche attirare attenzioni indesiderate. In un mondo in cui la sicurezza dei minori è sempre più minacciata dalla facilità con cui un malintenzionato può mettere le mani su informazioni sensibili, segnalare in modo così evidente il percorso che un bambino compie da solo potrebbe essere davvero pericoloso. "Stai praticamente lasciando una mappa per chiunque voglia seguirlo”, ha scritto un utente". Altri hanno invece suggerito alternative più sicure, come accompagnarlo direttamente in macchina o organizzare un punto d’incontro con altri bambini o un adulto.

La frustrazione della madre

Di fronte alle critiche, Sharon ha ammesso che la sua soluzione non è ideale, ma ha anche spiegato che gli orari imprevedibili dello scuolabus rendono difficile un’organizzazione più strutturata. "A volte arriva con 30 minuti di anticipo, altre volte è in ritardo. Così almeno so che sa quale strada percorrere", ha commentato. Tuttavia, la maggioranza dei commenti le hanno comunque consigliato di insistere con la scuola per ottenere una soluzione più sicura.