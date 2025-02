video suggerito

Madre rivela il trucco definitivo per trovare il nome giusto per i figli: "L'ho provato e funziona" La donna, già madre di due bambine, era curiosa di scoprire un nome maschile che, in caso di una nuova gravidanza, si sarebbe potuto abbinare bene con quello delle sue sorelle: "Ho chiesto all'intelligenza artificiale e mi ha dato una lista perfetta".

Un video condiviso su TikTok da una madre neozelandese potrebbe rappresentare la svolta definitiva per tutti quei genitori in dolce attesa che si stanno scervellando per trovare il nome perfetto per il bebè in arrivo.

Kris, una mamma di due figlie, ha infatti raccontato di aver trovato un sistema tanto semplice quanto efficace per riuscire a compiere la scelta più azzeccata in sulla base ai desideri e alla personalità dei futuri genitori. Il suo segreto? Interrogare con i giusti quesiti l'intelligenza artificiale.

Il metodo "tecnologico"

La scelta del nome per un neonato può essere un'impresa ardua. Molti genitori cercano un nome che sia unico ma non eccessivamente stravagante, che si abbini bene con il cognome o con i nomi degli eventuali fratelli. La ricerca può rivelarsi lunga e frustrante, soprattutto quando si ha in mente un preciso "stile" di nome ma non si riesce a trovare quello giusto.

Nel video pubblicato sui social, però, Kris ha raccontato l'esperimento che l'ha portata a scoprire un trucco risolutivo. Sebbene la donna non sia attualmente in attesa di un terzo figlio, Kris si è infatti chiesta quali nomi maschili potessero armonizzarsi con quelli delle sue due figlie. Per ottenere una risposta, ha dunque deciso di rivolgersi a ChatGPT, il sofisticato chatbot capace di elaborare suggerimenti personalizzati in base alle domande e ai dato forniti.

Il procedimento raccontato da Kris è molto semplice: basta inserire i nomi dei figli già esistenti e chiedere all'IA di proporre nuovi nomi per maschi e femmine che rispecchino lo stesso stile e popolarità. Kris ha affermato di aver ricevuto una lista perfettamente in linea con i suoi desideri, tanto da definirlo "il miglior trucco di sempre" per la scelta dei nomi.

Reazioni entusiaste

Il suggerimento di Kris per mettere l'intelligenza artificiale al servizio dei genitori ha riscosso un grande successo tra le mamme e i papà in cerca di ispirazione. Molti hanno provato il metodo e hanno scoperto che l'IA era effettivamente in grado di suggerire nomi già presenti nelle loro liste di preferiti. Anzi, un'utente ha raccontato di aver trovato tra le opzioni proposte dalla macchina proprio il nome che aveva già scelto per il proprio figlio.

E il bello, aggiunge qualcuno, è che il sistema può essere personalizzato aggiungendo ulteriori criteri per la ricerca. Una coppia appassionata del mondo classico potrebbe, ad esempio, chiedere a ChatGPT di considerare i nomi provenienti dall'epica e dalla letteratura antica, mentre i cultori della tradizione potrebbero addirittura valutare un focus sulla propria regione d'appartenenza per trovare un nome che omaggi le radici e la cultura del luogo che accoglierà il nascituro.