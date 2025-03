video suggerito

Madre riprende il tenero legame tra la figlia e lo zio con autismo: "Lui ha deciso di proteggerla" Una mamma ha condiviso sui social il momento in cui il fratello, portatore di un disturbo dello spettro autistico, si lascia andare a un gesto di profondo affetto verso la nipotina: "Con gli altri non tollera il contatto fisico".

Una scena ripresa in un momento raro e prezioso, ha conquistato il cuore di milioni di persone online. È il video di un uomo autistico, Alfie, che condivide un momento intimo con la sua nipotina di 18 mesi, Roma. La clip, pubblicata su TikTok dalla sorella Amber Emery, mostra il giovane di 24 anni seduto sul divano, con il braccio attorno alla bambina. Ciò che rende il gesto straordinario è che Alfie, solitamente incapace di tollerare il contatto fisico, si mostra così affettuoso verso la piccola.

Uno sprazzo d'inatteso affetto

Amber, che ha due fratelli con autismo, ha raccontato al sito Newsweek di aver ripreso quel momento speciale mentre i due guardavano stavano guardando un film d'animazione. "Roma non sta mai ferma, così quando l'ho vista seduta tranquillamente con Alfie, ho voluto catturare quella scena", ha spiegato. Durante il video, Alfie inizia ad accarezzare teneramente la testa della bambina, un gesto che per lui rappresenta un insolito slancio d'affetto. Per Alfie, infatti, Roma è l'unica persona con cui si concede il contatto fisico.

Credits: TikTok/@lifeotspectrum

"Lui evita generalmente ogni tipo di contatto, ma con lei è diverso. Lei è la sua protetta", ha scritto Amber nella didascalia del video, che in breve tempo è diventato virale, ottenendo milioni di visualizzazioni e suscitando numerosi commenti commossi.

Il legame ancora prima della nascita

Quello Alfie e la sua nipotina è però un vincolo iniziato molto prima che la bambina venisse al mondo. Quando Amber aveva scoperto di essere incinta, Alfie aveva infatti subito manifestato un insolito entusiasmo, dichiarando pubblicamente l'intenzione di prepararsi alla nascita per potersi prendere cura della piccola. "Voleva sapere tutto, fare domande per essere pronto", ha raccontato la sorella. Così, quando Roma è nata, Alfie si è subito preso a cuore la cura della piccola, approfittando di ogni occasione utile per poter passare del tempo con lei.

"Alfie non ha mai fatto nulla di simile per nessun altro", ha aggiunto Amber, sottolineando l'intensità del suo impegno. Per lui, Roma non è solo una nipote, ma una persona per cui è disposto a superare le proprie difficoltà.

Il significato del contatto

Com ricordato dalla stessa Amber, per molte persone con autismo, il contatto fisico è un'esperienza spesso troppo intensa e imprevedibile. Molte sperimentano infatti una sensibilità sensoriale tale da rendere difficilmente tollerabili anche i gesti più semplici, come un abbraccio o una pacca sulla schiena.

Amber, che conosce bene le difficoltà quotidiane di chi convive con l'autismo, ha sempre cercato di mettere a proprio agio i suoi fratelli. "Ogni persona è diversa e ogni giorno porta una nuova sfida", ha spiegato, rivelando quanto questo tipo di esperienza abbia influenzato la sua visione della vita e delle relazioni.

La reazione del pubblico

Il video ha riscosso un enorme successo, generando un gran numero di commenti commossi. Amber, sorpresa dalla reazione del pubblico, ha raccontato che dal momento della pubblicazione del video il suo telefono non ha mai smesso di ricevere notifiche. "Credo che molte persone si possano riconoscere in questa storia, sia come familiari di persone autistiche, che come amici o persone che vivono l’autismo in prima persona", ha concluso la donna, consapevole che quel piccolo gesto di affetto possa rappresentare un momento significativo per molti.