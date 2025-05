video suggerito

Madre perde più di 140 chili e festeggia la sua rinascita: “Non potevo morire e lasciare le mie figlie da sole” Dopo una diagnosi che sembrava darla per spacciata a causa dei suoi problemi di peso, l’americana Nikki Aguayo ha deciso di riprendere in mano la propria vita, sottoponendosi a un programma di dimagrimento rigidissimo – e senza aiuti – che l’ha portata a perdere circa 140 kg. Tale radicale cambiamento le ha permesso di riconquistare la libertà di vivere la propria quotidianità e, soprattutto, la possibilità di veder crescere le sue figlie. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per molti, un pranzo in famiglia al ristorante rappresenta un momento di condivisione non tanto diverso da una passeggiata al parco o una gita fuori porta. Per Nikki Aguayo, invece, poter mangiare e muoversi in uno spazio pubblico è stato il simbolo di una conquista personale straordinaria. Dopo anni vissuti nell’ombra della propria obesità, Aguayo è infatti riuscita a varcare la soglia di un locale, sedendosi a tavola con i suoi cari senza timori né vergogna. Un gesto all’apparenza ordinario, diventato però il punto d’arrivo di un lungo percorso di dolore, coraggio e trasformazione. La sua storia, condivisa sui social, ha toccato migliaia di persone.

Un momento atteso da una vita

L’11 maggio scorso, Nikki Aguayo, 48 anni, ha camminato dal bagno fino al tavolo di un ristorante in Arizona. Un piccolo tragitto, ma che, fino a poco tempo prima, le sarebbe stato del tutto impossibile. Con i suoi 330 chili distribuiti su un'altezza di un metro e cinquanta, Nikki non riusciva a muovere che pochi passi di fila e di certo non poteva usare una comune toilette. "Non potete immaginare, sorridevo così tanto", ha raccontato, emozionata per quello che per lei rappresentava un'autentica rinascita.

Accanto a lei c’era la figlia Angel Marie, 27 anni, che l’ha ripresa in un video diventato virale. Per Aguayo, quei pochi secondi significano indipendenza, dignità, autostima. La donna indossava un vestito acquistato in un normale reparto femminile — una rivoluzione per chi, come lei, aveva sempre acquistato abiti da uomo in taglie extra-forti. "Mi sentivo di nuovo una ragazza. Ed è una sensazione bellissima", ha confidato.

Dal rischio di vita a una nuova vita

Come raccontato dal sito Today.com, per Aguayo la svolta per è arrivata nel 2016, quando le dissero che le sarebbero restati pochi mesi di vita: "Il grasso mi stava schiacciando dall’interno. Ma non potevo morire, ero una mamma single", ha ricordato. Da allora, mossa dalla volontà di veder crescere le sue figlie, la donna ha intrapreso un lungo e faticoso percorso scandito da diete rigidissime e povere di carboidrati, integratori nutrizionali e allenamenti regolari, arrivando a perdere oltre 140 chili. Un traguardo sbalorditivo, soprattutto perché Aguayo ha scelto di non sottoporsi a interventi chirurgici né di assumere farmaci dimagranti. Una decisione che ha reso la madre ancora più fiera dei risultati ottenuti. "Sono caduta più volte di chiunque altro — ha detto — ma la cosa importante è rialzarsi sempre".

Nonostante i grandi progressi, Aguayo sa di dover continuare ad impegnarsi per continuare ad abbassare il suo peso, ma ora sa di possedere tutte le energie, fisiche e mentali, per potercela fare. E quando gli ostacoli della vita la fanno tentennare, la donna va a rimirare il proprio riflesso in uno specchio che il compagno, Micheal, ha appeso in cima a una rampa di scale – un luogo che un tempo sembrava una meta irraggiungibile – per ricordarle la sua capacità di rendere possibile anche l'improbabile.

Una forza contagiosa

Grazie al suo dimagrimento prodigioso, Aguayo non solo ha guadagnato in salute, ma ha trovato una missione: aiutare gli altri ad accettarsi e a migliorarsi. Sul suo profilo Instagram ha infatti cominciato a condividere progressi, sconfitte e motivazione. "Persone in difficoltà mi scrivono ogni giorno. Una donna che faceva la chemio mi ha detto: Hai reso possibile anche il mio giorno difficile". Per la figlia Angel, ora in dolce attesa, la madre è diventata un incredibile esempio di forza e tenacia. "L’altro giorno volevo restare a letto, ma ho pensato a lei e a come riesce a superare anche gli allenamenti più duri. Così mi sono alzata e l’ho fatto anche o".