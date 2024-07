video suggerito

“Leggete sempre ai bambini anche quando fanno i capricci”: il consiglio della mamma per concludere al meglio ogni giornata Una donna ha spiegato in un video di TikTok come rinunciare alla fiaba della buonanotte per punire i comportamenti scorretti dei figli sia fortemente controproducente: “Se leggiamo ai figli anche quando fanno i capricci, capiranno che il nostro amore è incondizionato” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una mamma inglese convinta dei benefici della lettura ha condiviso su TikTok un appello rivolto a tutti i genitori: anche se durante il giorno i figli si sono comportati male, non bisogna mai mandarli a nanna senza aver letto loro la storia della buonanotte.

L'autrice del consiglio è Tiffany Jayne (il nome completo non viene svelato sui social), una madre che aspira a diventare consulente materna che si è detta fermamente convinta del potere che la lettura ad alta voce può esercitare non solo per stimolare l'immaginazione dei più piccoli, ma anche per rafforzare il legame genitore-figlio.

Non privare i figli di un'esperienza per punirli

Per Jayne, leggere un libro ad un bambino nonostante abbia fatto un capriccio è la via migliore per far capire al piccolo di essere amato in modo incondizionato e che qualsiasi comportamento scorretto non potrà mai scalfire l'affetto che la mamma o il papà prova nei suoi confronti.

"Quando leggi a tuo figlio la sera, è come se concludessi nel modo migliore la giornata" ha spiegato la donna nel video, sottolineando come questa semplice azione implichi una vicinanza fisica ed emotiva in grado di confortare il bimbo e farlo addormentare serenamente, con effetti positivi sia sulla salute (il sonno è elemento indispensabile per il corretto sviluppo) che sul suo status psicologico.

Mantenere la routine di lettura nonostante le intemperanze dei bambini, dunque non è una forma di debolezza o un modo per "farla passare liscia" ai figli disobbedienti. Si tratta di una precisa scelta educativa per evitare che un gesto d'amore – come appunto la lettura della buonanotte – diventi uno strumento di ricatto o di punizione.

Se un bambino inizia a identificare le dimostrazioni d'affetto (abbracci, coccole, parole dolci etc…) come un premio da ottenere, il rischio è che negli anni si alimentino insicurezze, comportamenti ansiosi e alti livelli di stress dovuti al timore di commettere uno sbaglio e perdere tutti questi privilegi.

Per non parlare poi del fatto che la letteratura scientifica ha più volte dimostrato di come la lettura ad alta voce da parte dei genitori comporti forti benefici nello sviluppo del linguaggio, delle facoltà cognitive e della creatività.

Una lezione condivisa

Il video di Tiffany ha suscitato un grande interessa da parte dei genitori frequentatori del social.

Molte mamme e papà hanno ad esempio confessato di essere caduti nell'errore di mandare i bambini a letto senza la storia pre-nanna per poi pentirsi subito dopo l'accaduto.

"É successo anche a me" racconta una giovane mamma. "Ho mandato mio figlio a letto prima del solito perché stava facendo i capricci e ora mi sento terribilmente in colpa".

"Ora mi sento una madre terribile per non aver letto la storia ai miei figli dopo che avevano rovesciato tutti i Lego sul pavimento mentre scaldavo il latte" le fa eco un'altra utente.

Altri hanno invece raccontato la loro determinazione nel voler sempre leggere ai figli prima di andare a dormire nonostante il sonno, la fatica e le frequenti distrazioni: "La metà delle volte i miei figli non ascoltano, ma io resto comunque lì a leggere quella storia" scrive una commentatrice. "Magari salto qualche pagina se vedo che sono molto agitati".