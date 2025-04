video suggerito

Le "6 A" per vivere meglio e più a lungo : i consigli della SIP per iniziare a stare bene fin da bambini In occasione della Giornata Mondiale della Salute, la Società Italiana di Pediatria ha identificato sei comportamenti utili per tutelare la salute dei bambini e costruire le basi di una vita più sana anche durante l'età adulta, dall'alimentazione corretta, all'attività fisica, passando per un uso corretto e misurato degli schermi.

In vista della Giornata Mondiale della Salute del 7 aprile, la Società Italiana di Pediatria (SIP) ha voluto ricordare come la salute di ogni adulto dipenda in buona parte dai comportamenti e dalle abitudini adottate fin dall'infanzia. Adottare fin da piccoli pratiche corrette e salutari, infatti, non solo aiuta a prevenire le malattie croniche nell'età adulta, ma favorisce anche uno sviluppo equilibrato e armonioso.

Per ricordare a grandi e piccini l'importanza di alcuni abitudini, la SIP ha così individuato sei azioni essenziali, le "6 A", che genitori, educatori e pediatri dovrebbero promuovere e adottare ogni giorno per garantire ai più giovani una crescita sana, con ricadute positive sull'intera vita.

L'allattamento al seno: un investimento per la salute futura

La prima "A è quella dell'allattamento. Il latte materno è il infatti il primo e migliore alimento per il neonato. Non solo fornisce i nutrienti necessari, ma rafforza il sistema immunitario, sostiene lo sviluppo cerebrale e aiuta a prevenire l’obesità e altre malattie croniche nel futuro. La SIP ha dunque sottolineato l'importanza dell’allattamento esclusivo per i primi sei mesi di vita, come raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, a patto ovviamente che la madre abbia la possibilità di praticarlo.

Alimentazione corretta: la base di una vita sana

Una dieta equilibrata è il secondo pilastro della salute. I pediatri suggeriscono di seguire i principi della dieta mediterranea, che include frutta, verdura, legumi, cereali integrali, olio d'oliva e una moderata quantità di carne rossa. La riduzione di alimenti confezionati e bevande zuccherate è fondamentale, così come non sottovalutare mai l'enorme importanza della colazione e preferire pasti semplici e bilanciati. In questo senso, la SIP ha anche introdotto la "Piramide alimentare transculturale", che promuove una varietà di alimenti tipici provenienti da diverse culture, aiutando così a sensibilizzare i bambini e le famiglie verso una dieta sana e inclusiva.

Attività fisica quotidiana: il movimento come alleato del benessere

Il movimento quotidiano è essenziale per il benessere fisico e mentale dei bambini. L'OMS consiglia che i bambini tra i 5 e i 17 anni facciano almeno 60 minuti di attività fisica moderata o vigorosa ogni giorno. Anche qui la SIP, per supportare questa raccomandazione, ha sviluppato la "Piramide dell’Attività Fisica", che incoraggia attività come camminare, andare in bicicletta, giocare all’aperto e praticare sport settimanali. Il movimento costante favorisce una crescita sana e contribuisce a prevenire malattie cardiovascolari e l'obesità.

Attenzione agli schermi: i limiti e buone pratiche

L'uso degli schermi è uno degli aspetti più delicati della vita moderna. La SIP suggerisce di evitare l'uso di smartphone e tablet per i bambini al di sotto dei due anni, mentre per quelli tra i 2 e i 5 anni non dovrebbe superare l'ora al giorno. Tra i 5 e gli 8 anni, il limite è fissato a due ore quotidiane. È fondamentale evitare l'uso dei dispositivi durante i pasti e prima di dormire, per non interferire con il sonno e con le abitudini alimentari. Un'altra raccomandazione importante riguarda l'esempio dei genitori, che dovrebbero evitare di usare il cellulare come "babysitter", per non trasmettere comportamenti negativi.

Abitudini di sonno: una routine per il benessere psicofisico

Il sonno è essenziale per il corretto sviluppo dei bambini. Ogni fascia d'età ha necessità diverse in termini di ore di sonno. Per esempio, i neonati dovrebbero dormire tra le 14 e le 17 ore al giorno, mentre gli adolescenti necessitano di 8-10 ore. Una routine serale rilassante e l’assenza di schermi prima di dormire sono strategie che favoriscono un riposo di qualità. Garantire un ambiente tranquillo e sereno per il sonno è un'azione fondamentale per la salute psicofisica dei più piccoli.

Aderenza alle vaccinazioni, una protezione per tutta la vita

Il sesto e ultimo consiglio riguarda infine le vaccinazioni, uno degli strumenti più efficaci per prevenire malattie infettive gravi. Seguendo il calendario vaccinale nazionale e aderendo alle campagne di immunizzazione, si proteggono i bambini da numerose patologie. Le vaccinazioni non solo tutelano la salute dei singoli, ma sono anche un mezzo per proteggere l'intera comunità. I pediatri sono il punto di riferimento per le informazioni più aggiornate sulle vaccinazioni da seguire.

Insomma, prevenire è sempre meglio che curare, e se lo si fa fin dall'infanzia i benefici sono enormi, sia per i bambini di oggi che per gli adulti di domani. Le "6 A" rappresentano un impegno collettivo per garantire che ogni bambino possa crescere sano, forte e pronto a costruire un futuro migliore.