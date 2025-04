video suggerito

La soluzione di una coppia separata per ridurre lo stress dei figli: "I bambini restano a casa, noi ci alterniamo" Anziché costringere i figli a continui cambi ogni settimana, una coppia di ex-coniugi ha adottato un modello di cogenitorialità che consente ai bambini di restare nella stessa casa mentre i genitori vanno e vengono secondo turni stabiliti. La madre ha recentemente condiviso questa scelta sui social, raccontando come la scelta, nonostante le innegabili difficoltà, abbia migliorato il benessere dei piccoli: "Non è una una soluzione per tutti, ma ora funziona e ci permette di goderci i nostri figli".

Quando una coppia si separa, per molti bambini la quotidianità si trasforma in un continuo andirivieni, con due case, due stanze, due armadi e, molto spesso, due modi diversi di vivere. Negli ultimi tempi però, alcuni genitori mossi dal desiderio di offrire stabilità ai propri ragazzi hanno iniziato a percorrere una strada di cogenitorialità alternativa, invertendo le regole del gioco: la casa rimane ai bambini, mentre mamma e papà vanno e vengono in base ai turni stabiliti dal tribunale.

Questo modello chiamato birdnesting ("nidificazione") prevede infatti che siano i genitori a darsi il cambio nella gestione domestica, permettendo ai bambini di rimanere sempre nello stesso ambiente, tra le stesse mura e con gli stessi punti fermi. Un’inversione di prospettiva che mette al centro il benessere dei più piccoli e che una (ex) coppia di genitori americani ha recentemente raccontato sui social.

"La casa è dei nostri figli, noi siamo solo ospiti", ha spiegato su Instagram Devin Justine, madre di due figli che insieme all'ex marito Brendan ha optato per questa soluzione in modo da evitare che i loro figli, ancora molto piccoli, dovessero vivere con la valigia perennemente in mano. "Non hanno scelto loro di nascere in una famiglia che ha smesso di amarsi".

Il nido resta ai pulcini

Come raccontato dalla stessa Devin al sito di Newsweek, la decisione di praticare il birdnesting non è stata certo facile. I due ex-coniugi avevano concordato che sarebbe stata la madre a occuparsi dei bambini durante i primi anni, ma Devin ha sempre voluto che i figli trascorressero il più tempo possibile con il loro papà. Brendan, però, è un pompiere e lavora su turni che vanno dalle 24 alle 72 ore, complicando così la consueta suddivisione del tempo tra i due. Non di rado, infatti, Devin si è trovata a dover andare a casa dell'ex per coprire il turno di Brendan quando lui era assente per lavoro.

Col tempo però, i due hanno capito che questa formula sembrava funzionare: i bambini erano più sereni, dormivano meglio, rispondevano positivamente alla nuova routine. Così, al posto di opzioni abitative alternative — come prendere due case vicine o mantenere un appartamento in affitto condiviso — Devin e Brendan hanno scelto di costruire una piccola dependance sopra al garage, in modo da lasciare a ciascun genitore uno spazio tutto suo senza mai allontanarsi troppo.

"Sappiamo che non è una soluzione per tutti. E non sarà così per sempre", ha ammesso la madre nella didascalia al post con cui ha voluto mostrare il suo modello familiare. "Ma per noi funziona, e finché sarà così, faremo il possibile per mantenerla".

Vantaggi, nostalgia e qualche complicazione

Il sistema ovviamente non è perfetto e prevede qualche accorgimento in più nella pianificazione delle varie settimane. "Questa scelta complica le nostre vite personali? A volte sì, ma è tutto gestibile" ha scritto Devin, la quale ha anche ammesso di ritrovarsi ogni tanto a guidare verso casa anche nei giorni in cui non toccherebbe a lei stare con i bambini. Inoltre, quando i piccoli sono lontani, la nostalgia arriva spesso a bussare alla porta, ricordando a entrambi i genitori che finiranno immancabilmente per perdersi dei pezzetti della crescita dei loro ragazzi.

Cò che li ripaga, però, è vedere i bambini vivere sereni, con abitudini stabili e due genitori ancora capaci di collaborare con affetto e rispetto. Per l'immediato futuro, dunque, l'obiettivo di Devin e Brendan non è restare coinquilini a vita, ma continuare ad accompagnare i figli nel modo più equilibrato possibile. E talvolta, uscire dagli schemi e compiere scelte coraggiose, può davvero fare la differenza.