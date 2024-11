video suggerito

La regola aurea di Kate Middleton per l’educazione dei figli: gentilezza e empatia sono importanti quanto i buoni voti La principessa del Galles e moglie dell’erede al trondo di Casa Windsor sembra aver abbracciato i dettami della genitorialità gentile, dando molta importanza a valori come empatia, rispetto e onestà nei confronti del prossimo: “È importante tanto quanto eccellere in matematica o nello sport” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton ha una regola d’oro per l’educazione dei suoi figli, e il suo valore è così alto che non la baratterebbe nemmeno con i successi accademici o sportivi da parte dei propri figli. Tra apparizioni pubbliche e vita privata, la principessa di Galles ha infatti più volte dimostrato come un’educazione basata sulla serenità e sul rispetto sia il fondamento su cui costruire il futuro di George, Charlotte e Louis. Ma cos'è che Kate reputa così fondamentale da porlo al centro della sua filosofia educativa?

Valori al primo posto

Per Kate e William, i valori morali sono una priorità assoluta nell’educazione dei figli. Crescere tre bambini sotto gli occhi del mondo non è facile, soprattutto quando uno di loro sarà destinato al trono. Tuttavia, la coppia reale è determinata a trasmettere loro valori come la gentilezza, il rispetto e l’onestà. Kate ha infatti dichiarato che questi principi l’hanno guidata per tutta la vita, e desidera che anche i suoi figli possano crescere con questi punti di riferimento. "Per me, è importante tanto quanto essere bravi in matematica o sport", ha spiegato in un'intervista riportata dal quotidiano The Mirror.

Educare senza paura dei piccoli errori

Se c’è una cosa che distingue Kate, è la sua capacità di mantenere un approccio calmo, anche quando i suoi figli si lasciano andare a piccoli scatti di entusiasmo. Louis, il più giovane, è ad esempio noto per la sua vivacità durante gli eventi pubblici, ma Kate e William affrontano i suoi comportamenti con umorismo, senza punizioni severe.

Secondo alcuni ex collaboratori, Kate preferirebbe infatti lasciare che i suoi figli possano comportarsi come tutti i loro coetanei, privilegiando la crescita emotiva dei piccoli al rigoroso rispetto dell'etichetta di palazzo. Dopotutto, anche se di sangue regale, i principini rimangono pur sempre bambini e l'atteggiamento di Kate (e del marito William) appare in linea con il generale approccio delle nuove generazioni di genitori, molto più attenti all'empatia e alla gestione delle emozioni rispetto al passato. Insomma, anche i giovani Windosr sembrano aver abbracciato la genitorialità gentile.

L’amore come punto cardine

Stando alle ricostruzioni di media ed esperti di affari interni alla Royal Family, l’esperienza della malattia avrebbe spinto Kate a riflettere su ciò che conta davvero, e la principessa ha sottolineato come l’amore sia alla base di tutto. Nel suo aggiornamento sulla salute, Middleton ha infatti raccontato come questo periodo decisamente complicata l’abbia portata a rivalutare l’importanza dei piccoli momenti di affetto e gratitudine. L’attenzione verso l’amore, il semplice gesto del dare e ricevere affetto, è così diventata una parte essenziale del messaggio che vuole trasmettere ai figli.

La sfida della modernità

Nel 2023, in occasione di un'intervista radiofonica con conduttore Roman Kemp, Kate aveva già ammesso come crescere figli sia una costante sfida, soprattutto nella società di oggi. Per questo Middleton si è detta convinta che il compito di madri e padri sia quello di garantire un adeguato supporto emotivo, non accumulando a tutti i costi oggetti o esperienze di lusso, ma offrendo una solida rete di sostegno. Un’affermazione che, stando alle stesse parole della Principessa del Galles, trova d’accordo anche il marito William, che ha più volte sottolineato come, nella loro vita privata, gli eredi al trono dei Windsor vogliano sentirsi una "famiglia normale", con emozioni e legami simili a quelli di tutte le altree.

Un approccio moderno e sereno

Come sottolineato dallo steso Mirror, il modo in cui Kate e William scelgono di affrontare la genitorialità è stato più volte elogiato dagli esperti. Judi James, un’analista comportamentale, ha spiegato che William sembra trarre insegnamento dal passato per creare una famiglia moderna e giocosa, diversa da quella più rigida in cui è cresciuto, complice anche le travagliate vicende occorse tra i suoi genitori.

L'impegno di William e Kate nell’educare i figli secondo principi solidi e in un ambiente sereno rappresenta dunque non solo un esempio per il pubblico, ma anche una nuova prospettiva per la famiglia reale inglese e le future generazioni di principi e principesse.