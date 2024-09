La routine della buonanotte dei principini: il segreto di William e Kate per mettere letto i figli

video suggerito

L'erede al trono William e sua moglie Kate sono genitori molto attenti al tempo trascorso in famiglia e quando si tratta di mettere a letto i bambini, in casa Windsor è stato adottato un rituale della buonanotte che è risultato efficace con tutti e tre i figli della coppia reale.

Essere un papà coinvolto e attento ha permesso al Principe William, erede al trono del Regno Unito, di sviluppare alcuni metodi particolari per affrontare le sfide quotidiane della genitorialità. Tra questi, uno dei più curiosi riguarda il modo in cui riusciva a far addormentare i suoi figli quando erano piccoli.

Secondo quanto riportato dal The Sun, William ha usato una tecnica insolita per calmare il suo primogenito, il Principe George, che era un neonato molto difficile da addormentare. Il trucco? Lasciava scorrere l’acqua del rubinetto in bagno.

Il suono rilassante dell'acqua riusciva a farlo addormentare, e lo stesso stratagemma ha funzionato anche con la Principessa Charlotte. Il metodo si è rivelato così efficace che William lo ha adottato più volte per risolvere il problema del sonno dei suoi bambini.

Il potere delle letture della buonanotte

Oltre ai trucchi per addormentarli, William ha condiviso diversi aneddoti riguardanti la routine serale con i suoi figli.

Durante un Garden Party a Buckingham Palace nel 2024, ha raccontato di come una delle sue attività preferite fosse leggere fiabe al più piccolo, il Principe Louis, un momento padre e figlio che William spera di continuare fino a quando il figlioletto non sarà troppo grande per queste cose.

L'amore per la lettura condivisa non è però certo una novità per la Royal Family. Già durante una visita a una gelateria nel Galles nel 2020, invece, William aveva parlato delle abitudini di lettura in famiglia, menzionando uno dei loro libri preferiti, Room on the Broom di Julia Donaldson e ringraziando l'autrice per aver "salvato molti genitori" grazie alle sue storie capaci di tranquillizzare i bambini prima di dormire.

Le mattine movimentate a casa dei Windsor

Le giornate con i figli di William e Kate non sono mai noiose, soprattutto al mattino. Il Principe ha raccontato di come le mattine siano spesso segnate da piccole liti tra George e Charlotte per decidere quale canzone ascoltare.

Durante un episodio speciale del mini-podcast Time to Walk, William ha spiegato che di esser stato "costretto" a stabilire una sorta di turnazione per fare in modo che ognuno avesse il proprio momento per scegliere la musica. Una delle canzoni più gettonate in casa Windsor è Waka Waka di Shakira, che scatena l’entusiasmo dei piccoli, con Charlotte che si esibisce in balli sfrenati vestita con abiti da balletto, seguita da Louis che cerca di imitarla.

L'importanza della normalità

Stando a quanto emerso da interviste e testimonianze di persone che gravitano intorno alla famiglia reale, William e Kate sembrano impegnarsi molto nell'offrire ai loro figli una vita il più normale possibile, nonostante i loro ruoli istituzionali.

Questo desiderio di normalità deriva anche dall’infanzia felice che Kate ha vissuto prima di entrare a far parte della famiglia reale. Secondo una fonte vicina alla coppia citata dal Mirror, Kate desidera i fatti che i suoi figli crescano con lo stesso senso di famiglia unita che lei ha sperimentato, vivendo il più possibile lontano dai riflettori, immersi nella tranquillità della campagna.