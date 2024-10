La pubertà precoce fa crescere le bambine 10 cm in più delle coetanee: lo studio

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

La pubertà precoce, il fenomeno per cui sempre più bambine si sviluppano anche prima degli 8 anni, nel nostro Paese è in forte aumento.

Il dottor Stefano Stagi, pediatra endocrinologo, aveva spiegato in un’intervista a Fanpage.it, i drammi fisici e psicologici che queste bimbe vivono, nel paragonarsi a coetanee fisicamente ben diverse da loro o a sorelle maggiori che, ancora non sviluppate, hanno le fattezze delle bambine.

Un nuovo studio ha confermato ulteriormente la discrepanza fisica che viene a crearsi tra le ragazze che hanno il primo ciclo mestruale dopo i 14 anni e coloro che, invece, lo hanno molto prima dei 12 anni.

Le bimbe più alte sono quelle che si sviluppano prima

Un nuovo studio realizzato dall’Università di Goteborg è tornato a mettere al centro un tema molto dibattuto: la pubertà precoce delle bambine che, come spiegava uno studio svolto dall’Ospedale Gaslini, in Italia, dal lockdown in poi ha coinvolto sempre più ragazze.

La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Frontiers in Pediatrics, ha coinvolto 793 bambine, che sono state seguite con questionari e specifiche visite mediche da un gruppo di specialisti durante la loro crescita, dall’infanzia all’età adulta, passando per il periodo più ricco di cambiamenti: la pubertà.

I risultati sbalorditivi, infatti, secondo i ricercatori sono stati raggiunti durante la pubertà delle ragazze. “Viene spiegato agli studenti di medicina che dopo il ciclo mestruale le ragazze crescano di circa 6-8 centimetri in altezza, ma vale lo stesso per le bambine con pubertà precoce?” da questa domanda, spiega il dottor Anton Holmgren, il principale ricercatore dello studio, è iniziata la ricerca, che ha dimostrato che questo dubbio era fondato.

L'età media del primo ciclo mestruale, per le quasi 800 bambine è stata 13 anni, le distinzioni più grandi nello sviluppo, ci sono state tra le bambine che hanno avuto il primo ciclo mestruale prima dei 12 anni e per quelle che invece lo avevano dopo i 14.

“Abbiamo riscontrato che la crescita media in altezza per chi ha il ciclo prima dei 12 anni, dopo la prima mestruazione, è di 13 cm” si legge dalla ricerca. Lo studio ha quindi riscontrato un’enorme differenza tra le bambine che, avendo il ciclo mestruale dopo i 14 anni, crescevano mediamente di 3 centimetri al massimo e le coetanee che si sviluppavano, invece prima. La pubertà precoce portava dunque le ragazze a crescere mediamente di 10 cm in più rispetto alle coetanee.

Che le bambine con la pubertà precoce avessero notevoli cambiamenti fisici rispetto alle coetanee era risaputo, ma i ricercatori si sono detti sbalorditi di una tale differenza: "Con questo studio dimostriamo che c'è una variazione enorme tra le bambine che entrano presto nella pubertà e le ragazze che hanno il primo ciclo più tardi e restano molto più basse" ha concluso il dottor Holmgren.