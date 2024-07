“Io e mia figlia scriviamo sul diario ciò che non riusciamo a dirci a voce”: il metodo di una mamma

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Kristin Hallett è una mamma Canadese che legge il diario della propria bambina.

A primo acchito potrebbe sembrare un gesto di invasione della privacy della piccola, ma in realtà è una modalità che le due hanno trovato per rendere il loro rapporto ancora più profondo.

"È il nostro spazio sicuro in cui possiamo dirci ogni cosa, senza temere la reazione l'una dell'altra" ha spiegato la donna intervistata da Today.com.

Il metodo del diario in comune mamma-figlia

Kristin Hallett ha condiviso sul suo profilo Instagram il metodo grazie al quale lei e sua figlia di appena 6 anni stanno intessendo un rapporto molto stretto e basato sul rispetto e la sincerità.

La donna partecipa settimanalmente ad un club di lettura e proprio lì un giorno un'altra donna, che partecipava agli incontri, ha portato sua figlia, le due avevano un bellissimo rapporto ed erano molto complici, allora Kristin ha chiesto loro di rivelare il loro segreto.

La donna le ha risposto "Beh abbiamo un diario in comune". Da lì Kristin ha deciso di proporre il metodo anche alla sua figlia maggiore, a cui è piaciuto moltissimo.

Il metodo è molto semplice, quando mamma e figlia vogliono comunicare tra loro qualcosa che fanno fatica a dire a voce, non devono fare altro che prendere il diario e scrivere in una pagina pulita ciò che provano.

Kristin ha infatti proposto alla sua bambina di utilizzare il diario per : "tutte quelle cose che ti spaventa dire a me, o in generale dire ad alta voce", ha spiegato nel suo video su Instagram.

Una volta scritta la pagina, il diario va lasciato sotto il cuscino della persona a cui è indirizzato, sia la mamma o la figlia, che lo leggerà e poi deciderà come agire.

La figlia di Kristin è ancora molto piccola, quindi la mamma cerca di scrivere frasi semplici, con una grafia larga e in stampatello. La donna ha condiviso alcune pagine del diario in cui lei scrive alla piccola "Tesoro, scusami se a volte alzo la voce, ti voglio bene, la tua mamma" e lei sotto risponde "Ti voglio bene anche io mami".

Il post su Instagram del metodo del diario condiviso ha ricevuto quasi mille commenti, di insegnanti che dicono che oltre ad essere utile per rendere il rapporto mamma e figlia più stretto, insegna ai bambini a sviluppare le abilità scrittorie. C'è chi dice di aver usato il metodo tanti anni fa, e ora di rileggere con commozione quelle pagine piene d'affetto e anche chi in quelle pagine legge le parole di una persona cara che oggi non c'è più.

Hallet ha spiegato che il metodo del diario condiviso l'aiuta anche a formulare risposte calme e pacate e a non agire immediatamente in preda a qualche emozione forte.

Il parere della psicologa

A Today.com si è espressa riguardo la tecnica la psicologa Francyne Zeltser che ha elencato tutti i benefici di tenere un diario condiviso tra genitori e figli:

è una piattaforma di comunicazione : secondo la dottoressa il diario diventa un luogo sicuro, in cui bimbi e genitori si sentono liberi di poter dire ogni cosa, aspettandosi comprensione e mai giudizio

: secondo la dottoressa il diario diventa un luogo sicuro, in cui bimbi e genitori si sentono liberi di poter dire ogni cosa, aspettandosi comprensione e mai giudizio aiuta i genitori nel loro ruolo: a volte, spiega la dottoressa, i figli hanno paura delle reazioni negative dei genitori, alle quali magari hanno assistito quando hanno raccontato qualche marachella, il diario permette al genitore di avere del tempo per gestire e contenere delle reazioni di rabbia o spavento, che dal vivo faticherebbe a controllare. In questo modo il bimbo è più portato ad aprirsi.

a volte, spiega la dottoressa, i figli hanno paura delle reazioni negative dei genitori, alle quali magari hanno assistito quando hanno raccontato qualche marachella, il diario permette al genitore di avere del tempo per gestire e contenere delle reazioni di rabbia o spavento, che dal vivo faticherebbe a controllare. In questo modo il bimbo è più portato ad aprirsi. è ottimo nel periodo dell'adolescenza: Kristin Hallett ha una bimba di 6 anni e le loro comunicazioni sono semplici e brevi, in adolescenza il diario può aiutare i genitori a comunicare con i figli che vivono un periodo cruciale della crescita.

In ultimo la dottoressa suggerisce però di darsi delle regole: "Non tutte le conversazioni possono continuare solo su carta, alcune hanno bisogno di uno scambio dal vivo". La dottoressa. Today.com suggerisce di stabilire delle regole precise che determinino come iniziare o trasformare la comunicazione scritta in una comunicazione dal vivo pacata e sincera.