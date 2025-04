video suggerito

“Insegnate ai vostri figli questa abilità prima che inizino la scuola dell’infanzia”: l’appello di una maestra La docente di scuola dell’infanzia ha spiegato ai genitori che stanno per iscrivere i loro bambini a scuola che è importante che i piccoli arrivino con un’abilità già imparata tra le mura di casa, che mamme e papà Millennials faticano a tramandare. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: Profilo TikTok di @emmymckenny

Non tutto si impara tra le mura di scuola, anche il supporto dei genitori nell'apprendimento di quelle abilità sociali essenziali ai bimbi per relazionarsi con gli adulti e con i pari è fondamentale per crescerli come adulti competenti e capaci. Emily Perkin è un'insegnante di scuola dell'infanzia del Kentucky e in un recente video postato su TikTok ha spiegato quale abilità è essenziale che i genitori insegnino ai propri figli, prima che questi si approccino alla scuola.

Il video della docente e l'abilità da insegnare ai figli

"Tantissimi genitori mi chiedono come possono preparare i bambini all'inizio della scuola dell'infanzia" sono queste le parole con cui apre il video la maestra Emily Perkin, ancora seduta in cattedra, come si deduce dai tanti disegni appesi dietro di lei. La donna spiega che molti genitori cercano di venire incontro agli insegnanti il più possibile, cercando di permettere ai docenti di avere a che fare con bimbi preparati a trascorrere una giornata seduti al loro banco.

"Alcuni mi chiedono se devono insegnare ai loro bimbi ad aprire da soli la merenda o a inforcare le forbici dalla punta arrotondata in modo da non farsi male, ma io dico loro che non è questo il punto". L'unica abilità che i genitori devono insegnare ai loro piccoli, prima che questi entrino in classe, secondo Perkin è imparare a rispettare i "no". "Dite ai vostri figli dei no, e fate in modo che capiscano che dinnanzi a un limite da parte dell'adulto non devono litigare, solo accettarlo". Secondo la docente, infatti, se il bimbo pensa che ogni divieto sia raggirabile e che l'imposizione dell'adulto non abbia alcun valore, è impossibile trasmettergli qualsiasi altra conoscenza. "Io sono qui per insegnare a tuo figlio a soffiarsi il naso, tagliare la carta, allacciarsi le scarpe ma se non ha prima imparato a rispettare i no, tutto questo mi sarà impossibile".

Leggi anche Per portare i figli a scuola i genitori diventano spericolati piloti di Formula 1: i dati allarmanti in uno studio

Il dramma di una generazione segnata dalla genitorialità gentile

La genitorialità gentile, è questo il vero dramma delle famiglie moderne secondo Perkin. La donna spiega che i genitori della sua generazione, ossia i Millennials, hanno smesso di dire "no" ai propri figli, togliendo loro la possibilità di confrontarsi con adulti risoluti e in grado di dare loro i limiti necessari alla loro sicurezza. "La genitorialità gentile è il tentativo di ricompensare sempre i figli, dimostrandosi però dei perdenti davanti a loro" spiega la docente, secondo cui è possibile validare le emozioni negative e positive dei propri bambini anche non risultando dei deboli dinnanzi a loro.

Nella sua esperienza scolastica ha incontrato dei genitori che le hanno raccontato di non dire mai di no ai propri figli per non farli soffrire, il punto è secondo la docente, che i no vanno sicuramente spiegati ai bambini, è importante che sappiano perché un loro comportamento è scorretto e perché qualcosa ha fatto soffrire loro e i loro genitori, ma che poi vanno fatti rispettare. La donna ha ultimato il video specificando che crescere dei bimbi senza insegnare loro ad accettare i no degli adulti, porterà qualsiasi figura adulta ad essere sminuita ai loro occhi e quindi a non essere in grado di insegnare loro nulla.