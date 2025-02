video suggerito

Il video della bimba che insegna alla sorellina il rispetto dei confini: “Così imparano ad essere autonome” Un video virale mostra una bambina di quattro anni insegnare alla sorellina il rispetto dei confini personali attraverso una canzone. Per la madre delle piccole si tratta della prova di come l’educazione al consenso possa essere insegnata fin dalla prima infanzia. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un video diventato virale su TikTok sta facendo il giro del web, mostrando una bambina di appena quattro anni che insegna alla sua sorellina più piccola il di rispetto confini personali attraverso una semplice canzone.

A pubblicare la clip è stata la mamma delle due bimbe, Autumn Barron, che ha voluto dimostrare come anche un concetto complesso, come quello del rispetto dei limiti per non infastidire gli altri —una regola che persino molti adulti faticano a seguire— possa essere insegnato ai bambini fin dai primi anni di vita, purché si utilizzino metodi adatti alla loro età.

Barron, che vive a Austin, in Texas, ha infatti iniziato a insegnare alla figlia Norah il concetto di confini personali già dalla prima infanzia. Utilizzando un linguaggio semplice e ricorrendo ha canzoni e filastrocche, le ha spiegato il valore dello spazio individuale, del consenso e del rispetto reciproco. Con il tempo, Norah ha interiorizzato questi insegnamenti e ora li sta trasmettendo alla sua sorellina minore, Audrey.

La lezione cantata

Nel video condiviso su TikTok, Norah canta The Setting Boundaries Song, un brano pubblicato nel 2022 su YouTube dagli Hopscotch, un duo formato da un'insegnante e un musicista che dal 2017 hanno avviato un progetto di educazione musicale per i più piccoli, dove gli insegnamenti più importanti per la prima infanzia vengono veicolati da melodie e ritornelli orecchiabili.

La canzoncina intonata dalle due sorelline, ad esempio, è stata pensata per aiutare i bambini a esprimere i propri limiti da non valicare in modo chiaro e rispettoso. Il testo recita: "Per favore, fermati. Non mi piace questo, ho bisogno di più spazio. Non prenderla sul personale, è solo un confine."

Mentre Audrey ascolta e balla, Norah tenta di farsi comprendere e, quando la sorellina non sembra recepire il messaggio, esclama con un po' di frustrazione: "Non mi sta ascoltando. Questo è un confine!".

L’importanza di educare al rispetto e al consenso

Intervistata dal sito di Newsweek, la madre delle bimbe ha sottolineato quanto sia fondamentale insegnare ai bambini il concetto di autonomia corporea e rispetto dei confini personali. Per Barron, infatti, simili insegnamenti non sono semplici regole di cortesia, ma strumenti essenziali per costruire relazioni sane e rispettose. Per questo desidera che le sue figlie crescano con la consapevolezza di avere il controllo sul proprio corpo e che imparino a rispettare anche i confini degli altri.

Un dibattito aperto tra esperti e genitori

Il video ha suscitato l’interesse di esperti come Alexandra Teasdale, specialista in educazione infantile, che ha sottolineato l’importanza di insegnare ai bambini a riconoscere i propri bisogni e a esprimersi con sicurezza.

Secondo Teasdale, i bambini che imparano a stabilire limiti personali sviluppano maggiore autostima e rafforzano le proprie capacità relazionali. Tale processo deve però essere favorito dai genitori i quali hanno il compito aiutare i più piccoli a trovare un equilibrio tra il diritto di affermare i propri bisogni e l'esigenza di comunicare correttamente tale necessità, senza creare tensioni con gli altri ed evitando che il concetto di confine si trasformi in un muro tra il piccolo e il resto del mondo.