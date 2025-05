video suggerito

Il nome per bambini più bello del mondo esiste, secondo la scienza: "Armonioso nel suono e nel significato" Un ricercatore condotta dal professor Brodo Winter della Università di Birmingham ha scovato il nome più bello al mondo, per suono e significato, dopo aver passato in rassegna più di 100 nomi.

A cura di Sophia Crotti

Esistono i nomi per bambini più belli del mondo? Da questo interrogativo è partita la ricerca di uno studioso dell'Università di Birmingham che ha analizzato le preferenze dei genitori di tutto il Pianeta, decretando i nomi che scientificamente sono i migliori di sempre.

La ricerca sui nomi più belli del mondo

Che si viva in Italia o in Polinesia, c'è una cosa che accomuna tutti i genitori: l'indecisione quando si deve scegliere il nome del proprio bambino o della propria bambina. Brodo Winter, professore di linguistica cognitiva presso l'Università di Birmingham, per il marchio britannico My 1st Years ha cercato di capire su quali nomi sembrano sempre ricadere le scelte di mamme e papà, a prescindere dal punto del Mondo in cui si trovino. La ricerca ha analizzato la capacità attrattiva di oltre 100 dei nomi preferiti al mondo dai genitori e ha sottoposto i partecipanti alla ricerca all'ascolto del loro suono. Fattori linguisti e fonetici hanno concorso dunque, nel far affermare ai partecipanti e ai ricercatori che il nome più bello di sempre è di origine greca: "Sophia".

Perché Sophia è il nome più bello del mondo?

Questo nome, che nella versione italiana svetta da anni la classifica ISTAT dei nomi più amati dai genitori del Bel Paese, secondo Winter risuonerebbe nel cuore dei genitori per svariati motivi: "Il nome ha una struttura melodiosa e fluida, il suono dolce della "s" e della "f" o "ph" si abbinano al delicatissimo finale "ia" conferendo al nome un'importante qualità musicale, a prescindere dalla lingua in cui viene pronunciato" spiega lo studioso al sito con cui ha collaborato per l'elaborazione della classifica. Secondo il professore il nome Sophia, grazie a tutte le combinazioni di suoni di cui è composto tocca le corde più sensibili dell'orecchio umano, risultando gradevolissimo all'ascolto. Secondo l'esperto anche il significato di un nome di origine antica, che per i greci indicava una delle virtù più elevate, fa la sua parte: "saggezza", "conoscenza" e "assenza di giudizio", questi i significati del nome più bello al mondo.

Altri nomi davvero belli

Il ricercatore ha stilato una sorta di classifica dei nomi più belli, per suono significato e tradizione, a seguire Sophia sono Zoe e Rosie, nelle sue tante varianti. Per i maschi i nomi dai suoni più affascinanti sarebbero Zayn, Jesse e Carlos, ma una menzione particolare è stata fatta anche per Matthew, Julian e Leo. "Se i nostri studi non ci ingannano scegliere Sophia o Zayn come nomi per i vostri bambini sarà sempre la cosa giusta, si tratta di nomi dai suoni affascinanti di cui non vi annoierete mai e che nessuno potrà trovare strani o spiacevoli all'ascolto, da qualsiasi parte del mondo arrivi" ha concluso Winter, lasciando la classifica dei nomi scientificamente più belli al mondo:

Sophia

Zoe

Rosie

Zayn

Jesse

Carlos

Matthew

Julian

Leo.