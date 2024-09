“Il nome che ho scelto per il mio bambino è troppo da adulto” lo sfogo di una mamma su TikTok

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

"Anche voi vi siete pentiti del nome scelto per i vostri figli?" Così @Heatherel, una mamma americana di 4 figli, che è solita pubblicare contenuti sulla sua famiglia, ha interrogato i suoi utenti.

La donna ha spiegato di aver scelto per il proprio bambino un nome che adora, ma sulle persone adulte, e di interrogarsi sul fatto che forse sia un nome “da vecchi”.

“Ho dato a mio figlio un nome da adulto e non riesco proprio ad entrare in connessione con lui” ha spiegato in un video su TikTok una mamma americana di 4 figli, dicendo che il nome scelto per il suo bambino, non le sembra per nulla rispecchiare l’età del piccolo.

La donna dice di non riuscire a comprendere se a non piacerle sia proprio il nome scelto per il bambino o se invece sia bloccata dall’incapacità di immaginarsi un bimbo piccolo con un nome, che lei attribuisce agli adulti.

“Ci sono nomi che, ora che ci penso, la mia mente non riesce ad attribuire ai bambini” la donna quindi fa un elenco di nomi tradizionali, come George, Harrison, Theodore, Thomas, senza specificare però il nome scelto per il suo bambino.

Questo perché la domanda che pone al suo pubblico è per cercare di capire se ha sbagliato a chiamare il suo piccolo come un adulto, o se proprio non le piace il nome scelto per suo figlio.

Solo al termine del video pronuncia ripetutamente il nome scelto per il suo piccolo: Reed, che nella sua etimologia rimanda al colore rosso dei capelli.

Esistono davvero dei nomi per bambini “troppo da adulti”?

Alcuni nomi, soprattutto quelli antichi, o quelli ispirati ai nomi dei nonni, secondo la consulente per i nomi Colleen Slagen, che ne ha parlato alle pagine di Parents, possono sembrare nomi più adatti agli adulti.

“Si tratta soprattutto di nomi che nella pronuncia e nello stile sembrano più formali e seri, a differenza di altri appellativi che, caratterizzati dai suoni dolci, sembrano adatti ai bambini”.

L’esperta quindi afferma che ci si può pentire del nome scelto per il proprio figlio e che tra i tanti motivi del pentimento c’è proprio quello di ritenerlo non adatto all’età anagrafica del bambino.

Slagen consiglia dunque di scegliere o nomi dai suoni dolci o di trovare un nomignolo dai suoni dolci per il proprio bambino.

“Un’altra cosa importante è tenere presente che spesso il bimbo verrà chiamato per nome e cognome, se già nel cognome ci sono suoni duri è meglio scegliere un nome dal suono più dolce”.

Tuttavia l’esperta di nomi esorta i genitori a scegliere un nome che piaccia loro per il proprio bambino, senza farsi prendere da troppe preoccupazioni: “Non lasciatevi travolgere dalla paura di aver scelto per vostro figlio un nome che dovrà tenersi per sempre, i bimbi non crescono con i loro nomi, gli amici inventeranno soprannomi che i piccoli apprezzeranno molto”.

L’esperta invita anche a riflettere sul fatto che un nome antico o tradizionale, che ora sembra da adulti e non rappresenta il volto delicato di un bambino, quando crescerà gli starà alla perfezione.

“Provate a stilare una lista dei vostri nomi preferiti e a pronunciarli davanti a persone di età diverse per comprendere la loro reazione, oppure ad immaginare come starebbero su un bambino di 6 anni o su un adulto” conclude l'esperta a Parents.