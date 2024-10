Il consiglio dell’infermiera per aiutare il sonno rimediando al cambio dell’ora: “Adattarsi o giocare d’anticipo”

video suggerito

Con il ritorno dell’ora solare, mentre molti possono godersi l'ora di sonno in più, per i genitori la situazione si complica. Il cambiamento può infatti scombussolare le abitudini dei più piccoli, i quali hanno un enorme bisogno di abitudini consolidate che, se modificate, almeno per i primi tempi rischiano di comportare qualche piccolo disagio. Nel caso del cambio dell'ora i problemi potrebbero riguardare un risveglio troppo anticipato o una qualità di riposo inferiore.

Per ovviare a questa situazione, l'infermiera britannica specializzata in accudimento dei bimbi, Ruth Watts ha condiviso su TikTok – piattaforma nella quale è molta attiva nel distribuire consigli e suggerimenti di cura per i più piccoli – due semplici consigli per aiutare i bambini ad adattarsi alla nuova routine di sonno.

Lasciare che si adattino al nuovo orario

Il primo approccio proposto da Watts è semplicemente di seguire il nuovo orario fin da subito. Per l'esperta, infatti, spesso la soluzione migliore è proprio lasciare che i bambini si abituino autonomamente, senza adottare particolari contromisure. Il passaggio potrebbe portare a qualche notte complicata, ma il loro ritmo si stabilizzerà in pochi giorni.

Watts suggerisce quindi di adottare senza troppi problemi il nuovo orario e far sì che i bimbi adattino gradualmente le proprie abitudini serali, magari spostando di qualche minuto, solo per i primi giorni, il momento del pigiama e della messa a letto.

Modificare l’orario gradualmente

Per chi invece preferisce un approccio più graduale, il consiglio di Watts è di iniziare ad anticipare l’orario di riposo qualche giorno prima del cambio dell’ora. Se il bambino va solitamente a dormire alle 19:00, si può provare a farlo coricare dieci minuti prima ogni sera: 18:50 il primo giorno, poi 18:40 e così via. Lo stesso metodo può essere applicato ai momenti di riposo pomeridiani, riducendo così l’impatto del cambio di orario.

Naturalmente il suggerimento rimane buono anche per il ritorno dell'ora legale (nel 2025 avverrà nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo), ritardando progressivamente gli appuntamenti della routine quotidiana nei giorni immediatamente precedenti alla notte in cui si porteranno le lancette avanti di 60 minuti.

L’esperienza personale: tranquillità e adattamento

La stessa Watts ha ammesso di essersi spesso preoccupata per la qualità del sonno dei suoi figli, che tendevano a dormire poco. Tuttavia, ha osservato come i bambini imparino ad adattarsi rapidamente, trovando un nuovo equilibrio nel giro di pochi giorni.

I consigli di Watts, spiegati in un breve video su TikTok, hanno già raggiunto numerosi genitori, molti dei quali hanno condiviso le proprie esperienze. Tra i commenti al video, molti genitori hanno raccontato di preferire che i bambini si adattino al nuovo orario naturalmente, anche se qualcuno ricorre comunque a qualche piccolo accorgimento. Una madre ha infatti raccontato che, almeno nei giorni che coincidono con il cambio di orario, quando il marito esce di casa alle 5 del mattino è solita portare nel lettone il suo bimbo, così da tranquillizzarlo e garantire a entrambi qualche ora di sonno in più