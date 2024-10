Alcuni genitori raccontano perché è più semplice vivere con un bimbo dove non c’è il cambio dell’ora

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Da qualche giorno a questa parte i risvegli di bambini e genitori in Italia sono caratterizzati dalla luce del sole che filtra dalle tapparelle ancora abbassate, ben diversi da quelli al buio di qualche settimana fa. Il motivo? Il cambio dell'ora che in Italia e in molti altri Paesi del mondo ha portato i genitori a spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro per conformarsi all'ora solare. Stress, irrequietezza e problemi del sonno nei bambini come ha spiegato la dottoressa Elena Bozzola a Fanpage.it possono essere però uno dei sintomi del cambio dell'ora per i più piccoli dal momento che influisce sulla loro routine quotidiana. Alcuni genitori, infatti, alle pagine di Today.com, dopo essersi trasferiti da una località in cui il cambio dell'ora era ancora in vigore ad una in cui non era più così.

I genitori che vivono dove il cambio dell'ora non esiste

Mandy Dowies è una mamma che racconta a Today.com di essersi trasferita alle Hawaii nel 2019 e aver così sperimentato per la prima volta con 3 bambini piccoli l'assenza del cambio dell'ora. "Da quando i miei bambini riposano tutta la notte, senza doversi adattare ad un nuovo fuso orario due volte all'anno è fantastico, riposano meglio e si comportano meglio".

Dello stesso parere è stata Jennifer Marcuson che riporta al giornale di vivere dal 2023 in Arizona dove l'ora solare dura per tutto l'anno: "Vi assicuro che avere anche una sola cosa in meno di cui doversi occupare dal punto di vista genitoriale è una benedizione" ha spiegato.

Tra le mamme ce n'è anche una che dall'Italia si è trasferita in Arizona, raccontando con tristezza quanto fosse complesso destreggiarsi tra i cambi di fuso orario con i suoi bimbi piccoli. "Non dovermi più preoccupare del cambio dell'ora è davvero fantastico, i miei bimbi sono molto più sereni e riposati".

Cosa dicono gli esperti dell'ora solare

La dottoressa Carol Ash alle pagine di Today.com ha spiegato che con il passaggio da un fuso orario ad un altro, il corpo di grandi e piccini perde circa 30 minuti di sonno, può sembrare poco ma non lo è soprattutto per i genitori di bambini molto piccoli che ancora stanno cercando di impostare una routine del sonno. Dal momento però, che se si vive in un Paese in cui l'ora legale e l'ora solare esistono, c'è poco da fare se non impostare l'orologio secondo il nuovo orario, la dottoressa invita i genitori a seguire qualche trucco per arrivare preparati:

Spostare in anticipo il riposino dei bambini un'ora avanti o un'ora indietro: giocare in anticipo può aiutare i bambini ad essere meno irrequieti quando la loro routine sonno-veglia viene stravolta.

giocare in anticipo può aiutare i bambini ad essere meno irrequieti quando la loro routine sonno-veglia viene stravolta. Cercare di coinvolgere i piccoli con diverse attività: stancare i bimbi durante il giorno, magari facendo saltare loro per qualche giorno il riposino li aiuterà ad arrivare più stanchi la sera, anche con l'introduzione del nuovo orario.

stancare i bimbi durante il giorno, magari facendo saltare loro per qualche giorno il riposino li aiuterà ad arrivare più stanchi la sera, anche con l'introduzione del nuovo orario. Mantenere la cameretta al buio: areggiare la cameretta e lasciarla al buio anche quando compaiono i primi raggi del sole se il bimbo può dormire ancora un'oretta.

areggiare la cameretta e lasciarla al buio anche quando compaiono i primi raggi del sole se il bimbo può dormire ancora un'oretta. Via gli schermi: come ha specificato uno studio è importante privare i bimbi degli schermi almeno un'ora prima della nanna.

come ha specificato uno studio è importante privare i bimbi degli schermi almeno un'ora prima della nanna. Prepararsi al peggio e sperare il meglio: secondo la dottoressa bisogna aspettarsi bimbi che faticheranno a prendere sonno, che durante il giorno saranno nervosi e irascibili e che la mattina arriveranno, 60 minuti prima della sveglia nel lettone dei genitori. Ma che il tutto dovrebbe rientrare entro una settimana.