I pediatri americani contro i girelli per bambini: "Vanno vietati" Negli USA un nutrito numero di pediatri ha appoggiato l'iniziativa di un'associazione di consumatori che vorrebbe mettere al bando la vendita dei girelli per bambini, reputati dannosi per lo sviluppo motorio e responsabili di centinaia di incidenti ogni anno.

I girelli, tanto popolari fino a qualche anno fa, sono ormai considerati un pericolo per i più piccoli. In un recente rapporto di Consumer Reports, organizzazione senza scopo di lucro a tutela dei consumatori, è stata lanciata una nuova richiesta per il loro bando definitivo negli Stati Uniti, citando i numerosi incidenti legati a questi dispositivi.

Nonostante le regolamentazioni già presenti, che richiedono ai produttori di superare test di sicurezza, migliaia di bambini continuano infatti ogni anno subire ferite e incidenti che, in alcuni casi, comportano anche conseguenze fatali.

Il dibattito sulla sicurezza

Secondo i dati raccolti dalla Consumer Product Safety Commission (CPSC), tra il 2004 e il 2008 si sono verificati circa 3.000 incidenti all'anno legati ai baby walker,(questo il nome inglese del "nostro" girello) con molte famiglie che hanno dovuto portare i propri bambini in pronto soccorso per traumi di vario genere, come ferite alla testa o lesioni interne.

Il problema principale riguarda infatti la facilità con cui i bambini possono raggiungere scale, mobili o altre zone pericolose, provocando cadute o incidenti. Un aspetto che nel 2018 era già stato affrontato da uno studio comparso sulla rivista Pediatrics.

L'appoggio dei pediatri

La posizione di Consumer Reports è allineata con quella dell'American Academy of Pediatrics (AAP), che dal 2018 raccomanda il bando totale dei baby walker negli Stati Uniti. Per gli esperti, i girelli non solo comportano rischi troppo elevati per la salute dei piccoli, ma ne ritarderebbero anche il corretto sviluppo motorio, poiché il movimento "facilitato" imposto dallo strumento impedisce ai bimbi di coordinare correttamente il passo e la distribuzione del peso corporeo, ritardando l'acquisizione di quelle facoltà di movimento ed equilibrio necessarie per imparare a camminare in modo autonomo.

In Canada, Paese preso come esempio dai promotori della messa al bando, il divieto di vendere e produrre girelli è in vigore dal 2004. Lo stesso William Wallace, direttore associato della politica di sicurezza per Consumer Reports ha confermato di star lavorando per fare pressione sul Congresso, poiché la CPSC non ha l'autorità necessaria per imporre un bando senza l'intervento legislativo. Anche in Italia il girello è ancora un prodotto acquistabile, benché la maggior parte dei pediatri ne sconsiglino caldamente l'utilizzo.

Le alternative sicure

Mentre si discute sul possibile bando, gli esperti raccomandano ai genitori di evitare l'uso dei girelli e di optare per alternative più sicure, come centri di attività fissi, tappeti per il gioco o il classico "tummy time", brevi momenti nel corso della giornata in cui il bambino è disteso sul ventre per sviluppare i muscoli necessari a camminare.

Il pediatra Daniel Ganjian ha recentemente spiegato sul sito Parents come questi metodi non solo siano più sicuri, ma aiutano anche lo sviluppo motorio del bambino in modo naturale. Ovviamente, qualsiasi di queste opzioni non può mai prescindere dalla supervisione costante dei genitori, i quali possono prendere in considerazione anche l'uso di cancelletti e barriere di sicurezza in prossimità di scale, gradini e superfici sconnesse per proteggere i piccoli da situazioni potenzialmente pericolose.