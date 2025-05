video suggerito

“I Boomer sono i nonni peggiori di sempre”: il video di una madre accende la polemica Un nuovo confronto generazionale è stato innescato da madre americana che si è scagliata contro l’egoismo della nuova generazione di nonni, quella dei Boomer: “Pensavo fosse un problema mio, ma tanti sono nella stessa situazione”. E tra richieste di aiuto respinte e visite lampo, cresce la frustrazione di chi si aspettava un supporto diverso. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era partita come una semplice riflessione personale, ma in pochi giorni si è trasformata in un dibattito virale che ha coinvolto migliaia di famiglie. Phyllis, mamma millennial di quattro figli, ha pubblicato un video su Instagram in cui racconta la sua esperienza con i nonni appartenenti alla generazione dei Baby Boomer. Un racconto che ha colpito nel segno, raccogliendo più di un milione di visualizzazioni e dando voce a molti altri genitori che si sono sentiti finalmente compresi. Al centro del dibattito: il ruolo dei nonni oggi e le aspettative, spesso disattese, delle nuove famiglie.

Il paradosso dei nonni Baby Boomer

Phyllis, 36 anni, ha esposte le proprie lamentele sulla base dell'esperienza personale e alle opinione raccolte da amici e conoscenti. Per la donna, infatti, molti nati tra il 1946 e il 1964, i cosiddetti Boomer, sono stati i primi a desiderare ardentemente un nipote. Tuttavia, una volta diventati nonni, sembrano svanire nel nulla. "È come se chiedere loro un aiuto diventasse un peso", spiega. Anche una semplice richiesta di sorvegliare i bambini per andare dal medico spesso viene respinta con frasi piuttosto secche come: "Sono i tuoi figli, non li sto crescendo io".

Un’esperienza condivisa da molti

La viralità del video non sta tanto nelle parole di Phyllis, quanto nel senso di identificazione che ha suscitato. Tantissimi genitori, soprattutto millennial, hanno commentato raccontando esperienze simili: nonni poco presenti, assenti alle feste di compleanno o che fanno solo visite rapide e formali. "Pensavo fosse solo un problema mio, non immaginavo che così tante persone vivessero la stessa situazione", ha confessato Phyllis alla rivista Newsweek. E infatti la polemica non ha mancato di toccare un nervo scoperto.

Alcuni utenti social hanno reagito con un certo fastidio alle parole della madre, accusando i millennial di essere una generazione pretenziosa e abituata a trovarsi le cose servite su un piatto d'argento. Tuttavia Phyllis ha tenuto a chiarire: "Non stiamo chiedendo ai nostri genitori di crescere i nostri figli al posto nostro. Vogliamo solo che abbiano un legame con i loro nipoti, come quello che noi avevamo con i nostri nonni". Il desiderio non è quello di delegare, ma di condividere.

Un dibattito che divide

Il confronto online ha rivelato profonde differenze nei modelli familiari. Alcuni commentatori si sono riconosciuti in pieno: "Siamo cresciuti da soli, i nostri genitori lavoravano sempre", scrive qualcuno. Altri, invece, hanno raccontato l’esatto opposto: nonni premurosi, sempre presenti e disponibili per aiutare figli e nipoti, anche se qualche volta troppo generosi nell'elargire consigli non richiesti. Il dibattito resta aperto, ma una cosa è certa: la figura del nonno oggi è in trasformazione, e la riflessione sollevata da Phyllis ha solo iniziato a far emergere le nuove dinamiche familiari.