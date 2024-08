video suggerito

“I bimbi di oggi arrivano all’asilo indossando ancora il pannolino?”: la sorpresa dell’insegnate scatena la polemica Un’insegnante americana si è detta molto stupita del fatto che oggi si tenda a mandare i figli all’asilo anche se non sono ancora pronti a usare il vasino. I genitori però non ci stanno e le risposte negative costringono la donna a rimuovere il contenuto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Una maestra dell'Arkansas (USA) ha espresso su TikTok la propria sorpresa per il numero crescente di bambini che arrivano all'asilo indossando ancora il pannolino, scatenando la risposta inviperita di migliaia di genitori.

Nel video, pubblicato giovedì scorso, la docente, conosciuta sul social come Ms3rdGrade, ha sollevato una questione che, a suo dire, ha destato una certa sorpresa tra gli insegnanti dell'istituto dove lavora: "Quello dei pannolini in asilo è un argomento di cui abbiamo discusso tra colleghi nelle ultime settimane".

La polemica

L'insegnante – molto presente sui social, dove sfoggia i suoi outfit e si diletta a fornire consigli per gli acquisti – ha condiviso qualche perplessità per una tendenza che appare sempre più diffusa.

"Non ne avevo idea", ha confessato. "Più parlo con amici che insegnano all'asilo, più scopro quanti bambini hanno ancora il pannolino".

Ciò ha spinto l'insegnante a riflettere su come le cose siano cambiate rispetto a quando i suoi figli, ormai adulti, frequentavano la scuola. A quell'epoca, ha ricordato, era necessario che i bambini fossero già abituati all'uso del vasino prima di poterli mandare all'asilo, in modo da facilitare l'inserimento dei piccoli in un nuovo contesto come quello scolastico.

Tale esigenza era però frutto di un'abitudine e non una regola. Come ammesso dalla stessa maestra (che a quanto pare ha dato una controllata alle leggi in materia) nello stato dell'Arkansas non è effettivamente previsto alcun requisito in merito, dunque rimane un pieno diritto dei genitori mandare i loro bimbi all'asilo anche se questi indossano ancora il pannolino.

"Perché", si è chiesta la donna cercando una spiegazione per questa novità. "Quando è cambiata questa cosa?".

Un segno dei tempi che cambiano

Il suo stupore non si è limitato solo al numero crescente di bambini in pannolino, ma anche alla questione del perché così tanti bambini di cinque e sei anni ancora ne facciano uso.

"Perché abbiamo così tanti bambini di cinque e sei anni ancora in pannolino?" ha chiesto retoricamente nel video, che ha raggiunto oltre 600.000 visualizzazioni prima di essere rimosso.

La docente ha però precisato di non riferirsi ai bambini con bisogni speciali, esprimendo anzi tutta la propria stima per maestri e insegnanti che si trovano a gestire situazioni di questo tipo.

La reazione social

Al termine del video l'educatrice ha chiesto se altri avessero riscontrato una situazione simile, ma le risposte non sono state del tenore sperato.

Subito dopo la pubblicazione infatti, l'insegnante è stata travolta da un'ondata di critiche da parte di utenti che la accusavano di superficialità e insensibilità, ricordandole come oggigiorno tutto gli esperti raccomandino ai genitori di rispettare i tempi dei bambini, senza forzarli come invece si faceva un tempo. L'intensità e la quantità di simili commenti negativi hanno dunque spinto l'insegnante a eliminare il video incriminato dal proprio profilo.

Il fondo di verità

Al di là della polemica e dei toni utilizzati, quella riscontrata dalla maestra è effettivamente una tendenza in crescita (anche se non è detto che vi sia un'accezione negativa, come invece suggerito dalla donna).

Secondo un rapporto del The Hechinger Report infatti, negli anni '40 l'educazione all’uso del vasino iniziava tradizionalmente prima che il bambino compisse 18 mesi. Circa 60 anni dopo, a metà degli anni 2000, i bambini iniziavano ad essere educati all'uso del vasino tra i 21 e i 36 mesi. Questo cambiamento nei tempi di educazione al controllo degli sfinteri potrebbe spiegare in parte il fenomeno osservato dalla maestra dell'Arkansas.