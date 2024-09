I 6 nutrienti che non possono mancare nella dieta dei bambini quando ricomincia la scuola, secondo i pediatri

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Non tutti i bimbi sono delle buone forchette, ma con l’inizio della scuola, ancora di più, hanno bisogno di assumere alcuni nutrienti essenziali come la vitamina D, le fibre e il ferro, che li possono aiutare nella crescita e nelle performance scolastiche.

Alcuni pediatri hanno dunque fatto, alle pagine dell’Huffpost, un elenco di nutrienti che sarebbero necessari per affrontare la vita costellata da lezioni, attività sportive, amici e compiti dei bambini delle scuole elementari e dei ragazzi delle scuole medie e superiori che, però, non assumono in dosi sufficienti.

“Ricordate che i bambini vanno invogliati a mangiare frutta e verdura con l’esempio e presentandole loro più volte al giorno” ha detto la dietista Janae Bagley.

La vitamina D: indispensabile fin dalle elementari

La vitamina D è quella che il corpo umano è in grado di produrre se esposto al sole, il dottor Gary Kirkilas, pediatra al Phoenix Children’s Hospital, ha spiegato che secondo i dati registrati dalle sue visite circa il 60% dei piccoli pazienti di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, presenta carenze di vitamina D. “Questa vitamina, se assunta nelle giuste dosi, permette ai bambini di avere delle forti difese immunitarie, una pressione sanguigna stabile, benefici nella salute mentale e nello sviluppo delle ossa".

Per assumerla il pediatra consiglia di far giocare i bambini alla luce del sole per almeno 30 minuti al giorno, non nelle ore più calde e spalmando sempre sulla loro pelle la protezione solare. Il dottore specifica che si possono poi inserire nella dieta del bimbo alimenti che contengano la vitamina come:

salmone

funghi

uova

latte vaccino

Le fibre che i bimbi non riescono ad assumere

Le fibre sono essenziali soprattutto per garantire ai bambini una buona digestione e una corretta motilità intestinale, come spiega la dottoressa Janae Bagley, dietista pediatrica.

“So che spesso ai bambini frutta e verdura non piacciono, ma bisogna cercare di proporre loro spesso, anche come snack, solo così imparano ad accettarle” ha suggerito la dottoressa.

Gli alimenti in cui si trovano le fibre sono fagioli, verdura e frutta, ma anche i cibi integrali:

“Un trucco può essere quello di sostituire pasta, riso e pane con gli stessi alimenti ma integrali, ottima fonte di fibre”.

I nutrienti che aiutano la vista e la memoria

Verdure a foglia verde, come spinaci e broccoli, frutta colorata e uova, sono questi gli alimenti che contengono, come spiega all’Huffpost la pediatra Tanya Altmann, luteina e la zeaxantina. Questi due nutrienti sono in grado di favorire la concentrazione, la memoria, l’attenzione e la vista, indispensabili per l'avvio di un buon anno scolastico.

Ferro e calcio: indispensabili per affrontare le scuole medie e superiori

“Nel passaggio da scuole elementari a scuole medie e poi superiori, i bambini crescono tantissimo in statura e talvolta in peso, per questo è essenziale studiare una dieta adatta a loro” ha spiegato alle pagine dell’Huffpost la pediatra Dr. Rebekah Diamon.

La pediatra ha invitato anche a ragionare sul fatto che proprio a questa età alcuni ragazzi iniziano a ritenere il lavoro in palestra e le proteine essenziali allo sviluppo dei muscoli del loro corpo, dimenticandosi degli altri nutrienti. Oppure al contrario decidono per il veganesimo, senza curarsi però di reintegrare ciò che non assumono più. I nutrienti essenziali per loro sarebbero però:

Ferro: necessario soprattutto alle ragazze durante la pubertà, serve ai ragazzi per crescere e migliorare le loro difese immunitarie. Il nutriente si trova nella carne, nelle noci, nei fagioli, nelle lenticchie, nei piselli e negli spinaci.

necessario soprattutto alle ragazze durante la pubertà, serve ai ragazzi per crescere e migliorare le loro difese immunitarie. Il nutriente si trova nella carne, nelle noci, nei fagioli, nelle lenticchie, nei piselli e negli spinaci. Calcio: questo nutriente è essenziale alla crescita delle ossa dei ragazzi per assumerlo secondo la pediatra è essenziale che i ragazzi assumano latte vaccino o tofu, spinaci, cavolo, fagioli e broccoli.