I 4 consigli del farmacista per prevenire i malanni da ritorno a scuola Per l'esperta inglese bastano pochi semplici accorgimenti per ridurre il rischio di raffreddori e influenze stagionali: priorità a igiene personale e alimentazione sana, ma per tutelarsi da alcuni virus rimane importante mantenere aggiornate le varie vaccinazioni infantili.

Con l’arrivo dell’autunno e il calo delle temperature, molti genitori si preparano all’inevitabile aumento delle assenze scolastiche causate dai malanni stagionali. Tuttavia, secondo la farmacista Claire Nevinson, esistono strategie efficaci per ridurre la diffusione dei virus tra i bambini, anche quando a scuola cominciano a comparire i primi sintomi di raffreddore e influenza.

Nevinson, sovrintendente di una nota catena britannica di rivenditori farmaceutici, ha infatti recentemente condiviso sul sito del quotidiano inglese The Mirror quattro suggerimenti per aiutare i genitori a proteggere i propri figli dai virus invernali, soprattutto quando si trovano a stretto contatto con compagni di classe raffreddati o influenzati.

Igiene e buone abitudini

Benché spesso venga ritenuta una pratica ormai scontata, per Nevinson è fondamentale insegnare ai bambini a lavarsi le mani correttamente, dedicando almeno 20 secondi al lavaggio con acqua calda e sapone. I genitori devono anche educare i più piccoli a usare fazzoletti quando tossiscono o starnutiscono, in modo da evitare la diffusione di germi tra amici e compagni di scuola.

Per far sì che i piccoli facciano propria la buona abitudine, la farmacista ha sottolineato l’importanza dell’esempio: "I bambini tendono a imitare il comportamento degli adulti, quindi se vedono i genitori lavarsi regolarmente le mani e coprirsi la bocca quando tossiscono, sono più propensi a sviluppare buone abitudini igieniche".

Alimentazione equilibrata e vaccini

Un altro pilastro della prevenzione è una dieta equilibrata. Nevinson consiglia di assicurarsi che i bambini seguano un’alimentazione ricca di frutta e verdura per rinforzare il sistema immunitario. Frutta fresca, frutta secca e yogurt magri possono essere aggiunti ai pasti quotidiani, come la merenda o il pranzo scolastico, per garantire che i bambini assumano le famose "5 porzioni di frutta e verdura al giorno".

Inoltre, Nevinson raccomanda di mantenere aggiornate le vaccinazioni dei bambini. La vaccinazione antinfluenzale, parte del programma nazionale di vaccinazione infantile del NHS (il sistema sanitario inglese), rappresenta una delle migliori forme di protezione contro le malattie più comuni, come l’influenza.

"Le vaccinazioni offrono la migliore protezione contro diverse malattie e mantenere aggiornati i vaccini può aiutare a proteggere i bambini non solo durante il ritorno a scuola, ma tutto l’anno", afferma l’esperta, invitando i genitori a consultare il proprio medico di base per maggiori informazioni.

Mangiare sano aiuta a prevenire i malanni di stagione.

Malattie più comuni e sintomi da monitorare

Quest’anno, oltre ai classici raffreddori e influenze, i bambini devono affrontare anche altre malattie come l'infuenza, la scarlattina e la varicella. Gli esperti raccomandano ai genitori di prestare molta attenzione ai sintomi precoci di queste malattie, così da poter intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Tra i sintomi più comuni che i genitori dovrebbero monitorare ci sono:

Febbre improvvisa superiore ai 38°C

Tosse secca

Inappetenza

Mal di gola

Naso chiuso o che cola

Difficoltà a dormire

Diarrea e dolori addominali

Vitamine

L'ultimo consiglio di Nevinson riguarda il potenziamento del sistema immunitario dei piccoli. Se infatti una dieta sana ed equilibrata provvede a fornirie all'organismo un buon apporto di vitamine, in caso di parere positivo del pediatra (che deve ssere interpellato per questioni del genere) può essere una buona idea fornire ai bambini dosi giornaliere d'integratori per aumentare la concentrazione di vitamine A, C e D.