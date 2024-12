video suggerito

"Ho paura che la mia bimba mi rimproveri di averla fatta crescere da sola": la mamma di una figlia unica Spesso la paura dei genitori di figli unici è che questi crescano soli, annoiati e per ciò arrabbiati con loro, alcuni psicologi hanno risposto alle paure più comuni dei genitori di un unico figlio.

A cura di Sophia Crotti

“E se mia figlia un giorno mi rimproverasse di averla fatta crescere sola?” è questa la domanda che tormenta una mamma americana, che ha raccontato la sua storia alle pagine di Parents. La bimba crescerà come figlia unica e la donna è spaventata dal fatto che crescendo rimproveri ai suoi genitori l’assenza di un compagno di giochi e di vita fidato come potrebbe essere un fratello.

La storia della mamma di una figlia unica

La donna, fin da quando ha partorito la sua prima figlia, racconta alle pagine di Parents, sapeva che sarebbe stata anche la sola a riempire la cameretta che lei e il papà le avevano preparato, dal momento che al momento del parto aveva 47 anni. La piccola è nata dopo una serie di 5 anni di tentativi andati a vuoto e un altrettanto lungo percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA). “Mia figlia ha tanti amichetti e cugini, ma nei momenti di noia so che vorrebbe un compagno di giochi, preferirebbe poter vivere quel legame esclusivo che si instaura tra fratelli" spiega la mamma alle pagine di Parents.

I figli unici si sentono davvero soli: il parere della psicologa

Alle pagine di Parents, la psicologa sociale Susan Newman ha cercato di rispondere alla paura dei genitori di figli unici che i piccoli si sentano soli, anche se circondati d’amore. L’esperta ha invitato i genitori a riflettere sul fatto che la solitudine c’entri davvero poco con la presenza di altre persone accanto: “Ci si può sentire soli anche con gli amici o in una stanza affollata, anche in una cameretta piena di fratelli, perché dare ai figli un fratello non garantisce certo che avranno un amico o che non sperimenteranno mai la solitudine”.

Quella che poi i bambini lamentano come solitudine, secondo la dottoressa potrebbe essere noia, un sentimento che è bene i bimbi imparino a provare e a riempire con la loro creatività. “I figli nella noia imparano ad essere introspettivi e a vagare con la fantasia, la paura che si sentano soli e svantaggiati rispetto ai coetanei con fratelli è tutta nella mente dei loro genitori” spiega Newman.

Le paure dei genitori di figli unici

Diversi esperti hanno cercato di rispondere alle tante paure che spesso vedono protagonisti i genitori di figli unici, rispondendo alle stesse alle pagine di Parents.

Figli viziati: prima tra tutte la preoccupazione dei genitori di figli unici è che i loro piccoli crescano o vengano additati come “viziati”. Il terapista Dean Beckloff , alle pagine di Parents spiega che è solo un retaggio culturale, i figli unici in realtà

prima tra tutte la preoccupazione dei genitori di figli unici è che i loro piccoli crescano o vengano additati come “viziati”. Il terapista Dean Beckloff , alle pagine di Parents spiega che è solo un retaggio culturale, i figli unici in realtà Figli adultificati: molti genitori, secondo lo psicologo Beckloff temono che il tempo trascorso con mamma e papà, senza altri bambini del loro unico figlio lo renda adulto più in fretta. L’esperto invita io genitori a ritagliarsi momenti di gioco con il proprio bambino e a coinvolgerlo solo nelle tematiche di suo interesse quando si discute tra adulti.

molti genitori, secondo lo psicologo Beckloff temono che il tempo trascorso con mamma e papà, senza altri bambini del loro unico figlio lo renda adulto più in fretta. L’esperto invita io genitori a ritagliarsi momenti di gioco con il proprio bambino e a coinvolgerlo solo nelle tematiche di suo interesse quando si discute tra adulti. Figli troppo stressati: la psicologa Newman invita i genitori ad evitare di programmare tropo la vita dei loro figli o a riempire tutti i momenti in modo che non si sentano soli, questo effettivamente potrebbe sovraccaricarli di stress inutile, meglio garantire loro il giusto spazio.

In ogni caso gli esperti invitano i genitori a non decidere di dare un fratello al loro primogenito solo per rispondere a pressioni sociali o sue, molte famiglie a causa di un parto traumatico, di una brutta depressione post partum o semplicemente a causa di difficoltà finanziarie decidono di avere un unico figlio e devono essere libere di farlo.