Essere sovrappeso o sottopeso influisce sulla fertilità sia degli uomini che delle donne: lo studio Secondo gli autori della ricerca, i risultati ottenuti rivelano nuove informazioni cruciali per chi sta cercando di avere un figlio, sottolineando l'inattesa rilevanza del un peso di entrambi i partner sulle chance di concepimento.

Uno studio olandese ha evidenziato come il peso corporeo possa influenzare la fertilità e la salute in gravidanza, sia nelle donne che negli uomini. Secondo i ricercatori, un indice di massa corporea (Body Mass Index, BMI) fuori dal range normale – sia in caso di sovrappeso che di sottopeso – può ridurre le probabilità di concepire e aumentare i rischi durante la gravidanza.

Lo studio

Gli autori dello studio, recentemente pubblicato su JAMA, hanno esaminato oltre 3.600 coppie, misurando il BMI di uomini e donne sia durante la fase di tentativi di concepimento che nelle prime fasi della gravidanza. L’obiettivo era confrontare questi dati con i risultati di fertilità e gli esiti della gravidanza.

In particolare, si è osservato come un BMI più alto fosse associato a una diminuzione della fertilità, con un aumento del tempo necessario per concepire.

Per valutare l’impatto del BMI sulla fertilità, i ricercatori hanno considerato fattori come la fecondità (la capacità di concepire nel primo mese di tentativi) e la subfertilità (quando il concepimento richiede più di 12 mesi).

I risultati: fertilità e massa corporea

Lo studio ha confermato che sia il sovrappeso che l’obesità diminuiscono nelle donne le possibilità di concepire entro un mese, aumentando invece il tempo necessario per concepire e incrementano il rischio di aborti spontanei.

Anche le donne sottopeso e gli uomini con un BMI elevato hanno mostrato difficoltà nel concepimento. In generale, ogni incremento del BMI al di fuori della fascia normale riduceva la fecondità sia maschile che femminile.

Gli autori della ricerca hanno poi sottolineato un aspetto particolarmente interessante: anche in coppie dove la donna aveva un indice di massa corporea nella norma, se l'uomo era obeso o sovrappeso i problemi di fertilità sembravano persistere.

Ciò dimostrerebbe che il BMI maschile abbia un effetto indipendente sulla fertilità, contribuendo comunque a un impatto combinato quando anche la donna presenta una massa corporea fuori dai parametri standard.

Oltre ai problemi legati alla fertilità, lo studio ha evidenziato come l’eccesso o la carenza di grasso corporeo possa portare a squilibri ormonali che influenzano la qualità degli ovuli, l’ambiente uterino e la qualità dello sperma.

Secondo i responsabili dello studio, simili fattori sottolineerebbero l'utilità di rivedere il proprio peso prima di intraprendere il percorso di concepimento.

Nuove conferme

Lo studio presentato dal tema olandese non solo ribadisce il ruolo del peso nelle possibilità di concepimento di una coppia, ma riafferma una volta ancora come la fertilità non sia affatto una questione solamente femminile.

Se infatti è vero che un BMI troppo alto può interferire con l'ovulazione, mentre un indice troppo ridotto può portare all’assenza del ciclo mestruale (amenorrea), anche l'apparato riproduttivo maschile risenti degli effetti del peso e della massa corporea.

Recenti studi hanno infatti dimostrato che condizioni come sovrappeso o obesità possono influire grandemente sul numero degli spermatozoi e abbassare i livelli di testosterone.

Conclusioni e raccomandazioni

A margine dell'esposizione dei dati raccolti, gli esperti hanno tenuto a suggerire alcuni comportamenti sani e utili per favorire un nuovo concepimento.

Oltre al mantenimento di un peso sano, infatti, sarebbe poi bene seguire una dieta ricca di nutrienti essenziali per la salute riproduttiva. Tra questi, il folato, presente in verdure a foglia verde e legumi, gli omega-3, contenuti in pesci come il salmone e i semi di lino, e lo zinco, trovato nella carne rossa e nei semi di zucca.

Adottare uno stile alimentare basato sulla dieta mediterranea, ricca di frutta, verdura, pesce e grassi sani, può essere altamente benefico per la fertilità. Inoltre, ridurre il consumo di cibi lavorati, limitare l’alcol e evitare eccessi di zucchero sono strategie raccomandabili per favorire la salute ormonale e riproduttiva.