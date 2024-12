Esiste un limite al numero di regali di Natale per i bambini? Il parere degli esperti

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Sono in arrivo le vacanze di Natale e con loro montagne di pacchetti colorati per i bambini. Dietro alla frase: "Questo è da parte di Babbo Natale", si nascono i doni da parte dei loro genitori, dei parenti stretti e di quelli lontani che accumulati sotto l'albero fanno sembrare il bimbo ancor più piccolo in mezzo a quella moltitudine di balocchi. Ma esaudire tutti i desideri del proprio bambino è la cosa giusta o rischia di crescerlo viziato e irriconoscente? Se lo sono chiesti i conduttori del programma "Parental Guidance" nato dalla collaborazione tra NBC e Parents.

Le folli spese per i regali di Natale

Secondo la recente ricerca di Amex trendex, presentata da American Express Italia, i cui risultati si trovano sulla testata "la Repubblica", i genitori italiani spenderanno circa 268 euro per i regali ai propri figli a cui si sommano i 368 € che i parenti spenderanno per i piccoletti. Più di 500 euro di regali sotto all'albero di Natale devono essere tutti immediatamente scartati dai più piccoli donati loro giorno per giorno?

La presentatrice Sheinelle Jones spiega alle pagine di Parents, che è normale, soprattutto per i primi natali con un bambino a carico, riempirlo di regali e dare lui ogni cosa desideri: "Io e mio marito abbiamo capito come vanno le cose, i parenti riempiono i bimbi di regali, dunque noi gliene compriamo giusto 2 o 3, per non inondarli di doni". La presentatrice ha infatti spiegato che i suoi figli, tra tutti i quei regali, finivano per non utilizzarli tutti e non riuscire nemmeno ad apprezzarli. Tuttavia non è favorevole ad un metodo che obblighi anche i parenti lontani a fare meno regali ai suoi figli: "So che ai nonni riempie il cuore fare tanti doni ai miei figli e non glielo impedirei mai" ha spiegato lei.

Secondo il presentatore Al Roker, invece, che concorda nell'impossibilità di chiedere ai parenti, per cortesia, un numero massimo di regali per i piccoli di casa, esiste però un numero perfetto di regali in base all'età del bimbo: "Un neonato al massimo può apprezzare 2 regali, i bimbi più grandi 1 dalla mamma, 1 dal papà e uno da Babbo Natale".

Il coraggio di fermare i parenti invadenti

Sebbene Sheinelle Jones e Al Roker concordassero nel ritenere alquanto maleducato chiedere ai parenti di non fare regali ai propri bambini o di fargliene pochi, non è dello stesso avviso Craig Melvin.

Il co-conduttore spiega infatti che anche la religione cattolica ci insegna che a Gesù Bambino, nato in situazione di ristrettezze, bastavo 3 regali e che questo va ricordato a nonni, zii e cugini. "Dovreste provare a chiedere ai parenti di limitarsi nella scelta dei doni per i vostri figli, anche se nel mio caso è stato del tutto inutile, nessuno mi ha ascoltato".

Il presentatore, tuttavia, dice che allora sono lui e la moglie a concentrarsi su regali pensati, pochi, non per forza costosi, ma che abbiano un valore per i figli. "Più crescono e più decidiamo di regalare loro esperienze per trascorrere giornate in famiglia" ha detto.

Il numero perfetto di regali è sempre pari

Ad aprire una riflessione sui regali da fare quando in una famiglia ci sono due o tre fratelli, è stata la presentatrice Dylan Dreyer che ha ragionato sui numeri. Secondo la donna il numero perfetto di regali per i bambini, che adorano le festività per i balocchi e l'effetto sorpresa, deve essere maggiore di due: "I piccoli adorano contare i regali e non perché siano viziati, ma perché sono bambini".

Secondo Dreyer i regali tra genitori e parenti possono in tutto aggirarsi attorno al numero di 8 o 9, a condizione però che siano sempre pari tra i fratelli: "I bambini confrontano le loro montagne di regali, qualsiasi sia il numero scelto deve essere identico per tutti i fratellini". Inoltre la presentatrice invita i parenti a fare delle scelte pensate per i bambini. "Per i piccoli è tutto magico, ma ai nostri bimbi hanno regalato un finto cavallo gigante da cavalcare, che nemmeno ci sta in casa" ha concluso Dreyer.