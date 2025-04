video suggerito

E se esistesse una canzone scientificamente in grado di calmare il pianto dei neonati? La "Happy song" e i suoi poteri The Happy Song è un motivetto di due minuti e qualche secondo in grado, grazie allo studio scientifico che vi è alle sue spalle di sedare il pianto dei bebè, facendoli tornare a ridere.

A cura di Sophia Crotti

Si intitola The Happy Song ed è stata realizzata grazie al lavoro a quattro mani di Caspar Addyman, esperto di sviluppo infantile e Lauren Stewart, psicologa musicale. Un motivetto allegro, semplice e ritmato è stato studiato per migliorare l'umore dei neonati e calmare il loro pianto in appena due minuti e trentasette secondi.

Come è stata composta la canzone in grado di calmare il pianto dei neonati

I due ricercatori, Addyman e Stewart, hanno ingaggiato la cantante e allora neomamma Imogen Heap che con la sua dolce voce ha dato vita alla canzone studiata per far sorridere i neonati. La canzoncina è ricca di suoni onomatopeici che riproducono i rumori dei mezzi di trasporto tanto amati dai bambini, dalla bicicletta, all'auto, al sottomarino fino all'elicottero. Nel testo vengono citati anche alcuni animali dispettosi, da una scimmietta che non vuole andare a dormire ad un gattino che per ottenere ciò che desidera fa tanti capricci, fino a trasformarsi in un leone dal ruggito potente.

Il testo semplice si associa però a delle caratteristiche scientifiche che gli studiosi, dopo aver passato in rassegna molte compilation di canzoni per bambini, hanno compreso essere in grado di calmare i malumori dei bebè. La melodia dunque è in tonalità maggiore, è semplice e molto ripetitiva ma ha un'ampia gamma di dinamiche in grado di sorprendere di continuo il piccolo, stupirlo e mantenere alta la sua concentrazione, distraendolo da ciò che lo rattristava.

Ascoltandola ci si rende conto che non si tratta di una ninnananna ma quasi di una marcetta molto ritmata. Gli studiosi hanno spiegato al The Time che si tratta del ritmo del cuore di un bebè, molto più rapido di quello dei suoi genitori. Tra una strofa e l'altra si sente la donna dare baci a profusione a un ipotetico bebè che prima piange poi ride. Secondo gli studiosi la presenza di un bebè renderebbe ancora più interessante per i piccoli l'ascolto della canzone.

La scelta dei suoni onomatopeici da inserire nella canzone è invece derivata da un sondaggio popolare svolto da un produttore britannico di alimenti per l'infanzia che ha interrogato i suoi clienti su quali suoni facessero ridere maggiormente i propri bebè. Il risultato è stato la Happy Song che ebbe un successo clamoroso.

I video di TikTok di chi la ritiene la scoperta del secolo

Una mamma che risponde al nome di @whataboutaub su TikTok ha postato un video in cui racconta la sua personale esperienza con la Happy Song: "Sono la mamma di un bambino di 6 mesi che odia i viaggi in macchina, basta legarlo al suo seggiolone che inizia a strillare e nulla può calmarlo, tranne una cosa che ci tengo a condividere con voi" la donna, dondolando il suo bimbo tra le braccia dice che, data l'uscita della canzone diversi anni fa, era convinta che tutti ne conoscessero i superpoteri, ma lo stupore della sorella le ha dimostrato che non era così.

La donna a questo punto registra un comune viaggio in auto in cui si sente il suo bambino strillare, poi si inquadra mentre sceglie "The Happy Song" dal suo telefono e non appena rimbomba nell'impianto audio del veicolo, come per magia, il bebè smette di piangere, dimostrando che l'esperimento è riuscito.