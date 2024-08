video suggerito

Cos'è una mamma Gummy Bear e perché non c'è nulla di male nell'esserlo Alcune madri preferiscono non imporre troppi divieti alimentari: sono le "gummy bear mom", mamme che ogni tanto concedono ai figli di mangiare qualche schifezza e che rivendicando la bontà della loro scelta: "Dare più libertà non significa ignorare la salute".

Un recente trend su TikTok ha acceso i riflettori su un nuovo tipo di mamma, caratterizzata da un approccio un po' più permissivo in fatto di cibo per i propri bambini: la "gummy bear mom".

Come facilmente intuibile dal nome, questa "mamma orsetto gommoso" non impone troppi divieti su ciò che i figli possono mangiare e spesso chiude un occhio quando i suoi bimbi infilano nel carrello della spesa un pacchetto di caramelle o qualche confezione di cibo spazzatura.

"La gummy bear mum è il contrario dell'almond mom" ha spiegato su TikTok l'utente Justyna, facendo riferimento a quella ‘mamma mandorla' (altra definizione nata in TV e andata forte tra gli hashtag del 2023) che invece risulta ben più ligia nel controllare la dieta dei propri figli.

Essere permissive non significa essere negligenti

Dopo il video postato da Justyna, molte madri si sono identificate in questo approccio incentrato sulla maggiore libertà alimentare dei figli, soprattutto quelle che, a loro dire, erano state cresciute da madri molto severe che impedivano loro qualsiasi strappo alla regola.

Un'altra TikToker ha ad esempio contribuito alla discussione mostrando la propria dispensa, colma di snack, biscotti e bibite gassate. "Non preoccupatevi però" – ha scritto – "In casa ci sono anche frutta e verdura".

Essere un genitore che ogni tanto permette ai figli di concedersi qualche trasgressione golosa non significa infatti non avere a cuore la salute dei bambini. Le gummy bear mom – almeno quelle che hanno cavalcato il trend – non desiderano infatti rivendicare una dieta sregolata, priva di opzioni biologiche e prodotti freschi, ma solamente trovare un nuovo equilibrio che, pur favorendo un regime alimentare sano e variegato, ogni tanto preveda anche qualche sgarro.

Così facendo, la speranza di queste madri è di far sì che i figli non instaurino un rapporto con il cibo basato su divieti e privazioni, come invece era successo a loro quando erano più piccole.

"Se si concede una ciotola di gelato dopo una cena a base di broccoli, non mi sentirò in colpa" ha scritto a tal proposito la giornalista Melissa Willets sul sito Parents, inserendosi nel dibattito e rivendicando la propria appartenenza alla categoria ‘gommossa'.

"Informarsi e leggere le etichette dei prodotti alimentari è importante, e io lo faccio. Ma è altrettanto importante godersi la vita con la mia famiglia, e non rendere i miei figli eccessivamente paranoici su ciò che mangiano".

Willets ha poi sollevato anche un quesito interessante: perché solo le mamme vengono giudicate per simili scelte e mai i papà?