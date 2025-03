video suggerito

Chi sono le “MAHA Moms”, le mamme pro-Trump che vogliono un mondo più sano ma rifiutano la scienza Le madri americane favorevoli al movimento “Make America Healthy Again” rifiutano la medicina convenzionale e promuovono stili di vita alternativi. Sostenitrici di diete naturali e anti-vaccinismo, queste donne ispirate dalle idee del Segretario della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d’America, Robert F. Kennedy Jr, si oppongono alla scienza ufficiale, cercando di proteggere i figli da ciò che considerano un sistema sanitario ingannevole e dannoso, finendo però per rinunciare al progresso e compiendo scelte alimentare che preoccupano gli esperti. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Sono molto attive sui social, credono ciecamente in Donald Trump e vogliono salvare i loro figli sottraendoli ai dettami della scienza tradizionale. È questo l'identikit delle cosiddette MAHA Moms, le mamme americane che hanno sposato con entusiasmo le dottrine del Make America Healthy Again, l'iniziativa promossa in campagna elettorale dall'attuale Segretario della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d'America, Robert F. Kennedy Jr, e che punta a "rendere l'America di nuovo sana" debellando le epidemie croniche e favorendo stili di vita più salutari.

Propositi di tutto rispetto, che però, come recentemente dichiarato al New York Times dal direttore del programma per la salute pubblica globale del Boston College, Philip J. Landrigan, rischiano di andare nella direzione diametralmente opposta.

"Come pediatra, genitore e nonno, sono felice che il presidente Trump proponga di eliminare le tossine dal nostro ambiente, i veleni dalle nostre scorte alimentari e mantenere i nostri bambini sani e forti" , ha dichiarato Landrigan. "Tuttavia, molte delle azioni del Presidente Trump smentiscono le sue intenzioni dichiarate".

Proprio come il loro mentore politico – Kennedy Jr. è un acceso anti-vaccinista, abituato a sparate anti-scientifiche come la teoria secondo la quale le sostanze chimiche nell'acqua influenzerebbero le identità di genere bambini – le MAHA Moms diffidano della medicina convenzionale, promuovono diete alternative e rifiutano tutto ciò che un tempo era considerato un progresso benefico, ma che oggi vedono come l'inganno di un’élite – quella della scienza e delle aziende farmaceutiche – interessata solo a lucrare sulla salute delle persone.

Robert F. Kennedy Jr

L'ideologia MAHA e il ritorno a un passato pre-scientifico

Le MAHA Moms, spesso identificate anche come "crunchy moms" ("mamme croccanti") per il loro approccio naturale alla genitorialità, sono convinte che quasi tutto quello che il moderno mercato alimentare e farmaceutico ha da offrire sia tendenzialmente dannoso e nocivo.

Queste donne, molto spesso bianche, moderatamente benestanti e desiderose d'incarnare il tradizionale modello di "angelo del focolare" dedito alla famiglia e ai figli, hanno visto nelle posizioni di Kennedy e del sottobosco di complottisti, fabbricanti di fake-news e teorici anti-sistema che orbita intorno alla galassia trumpiana, una via d'uscita da un mondo troppo complesso e ostile per essere vero.

Fomentate dai messaggi orgogliosamente controversi di Kennedy, le MAHA Moms hanno così sostituito i princìpi della scienza con la saggezza della massaia, riportando le lancette dell'orologio ai bei tempi in cui i vecchi "rimedi della nonna" erano verità assolute e incontrovertibili.

"Per me il movimento MAHA rappresenta le cose a cui tengo come madre e sostenitrice della salute, come la trasparenza, l'autonomia corporea e la nostra capacità di scegliere ciò che è meglio per i nostri figli", ha spiegato al Daily Mail Diana Atieh, una mamma ventisettenne del Texas. "Voglio far parte di un movimento che dia potere alle famiglie per prendere decisioni sulla salute basate sulla verità, e non sulla paura o sul guadagno finanziario. Si tratta di affrontare la causa principale della malattia, non solo di mascherare i sintomi con pillole che non risolvono il problema o non danno priorità alla salute a lungo termine".

Ritorno alla salute con bagni di sole e grasso animale

Illuminate da una nuova verità, le MAHA Moms hanno detto addio ai medicinali – anche quelli mirati per specifiche patologie e, ovviamente, ai vaccini – e hanno cominciato a curare la salute dei propri figli facendo "bagni di luce solare", somministrando quotidianamente beveroni dalle indefinite proprietà naturali, e imponendo una dieta priva di additivi e coloranti, ma ricca di colesterolo. Uno dei condimenti più suggeriti della propaganda MAHA è infatti il sego di manzo, una specie di strutto bovino – grasso e decisamente calorico – che Kennedy Jr. ha più volte indicato come un vero toccasana nella prevenzione delle malattie, tra la perplessità generale di medici e nutrizionisti.

Tra ricette innovative per cucinare le verdure e bizzarri utilizzi dell'olio di semi, quello del cibo è infatti uno degli argomenti più sentiti dall'universo MAHA. Molti americani sono infatti convinti – e a ragion veduta – che gli Stati Uniti abbiano leggi ancora troppo permissive in fatto di additivi e coloranti e lo stesso Kennedy Jr. si è schierato a favore di una seria revisione delle norme degli standard tutelati dalla Food and Drug Administration (l'agenzia federale che si occupa di controllare i prodotti alimentari e farmaceutici americani), anche se, contrariamente a ciò che la sua propaganda vorrebbe far intendere, tale processo appare già avviato dalla precedente amministrazione.

La contraddizioni del movimento

Se la necessità per garantire ai più piccoli un'alimentazione più genuina e controllata appare del tutto condivisibili, il movimento MAGA ha interpretato tali preoccupazioni come un via libera per sdoganare qualsiasi teoria alimentare alternativa – valida o meno, poco importa – pur di andare contro al pensiero comune.

Convinte di essere le portavoci di un nuovo e più sano approccio alla nutrizione, le MAHA Mums hanno così iniziato a dare addosso a supermercati e filiere alimentari, demonizzando quasi tutto ciò che non possa essere preparato in casa – dal pane ai vegetali che non siano stati coltivati da contadini di fiducia – perché potenzialmente tossico e alterato, senza però informarsi adeguatamente sull'effettiva salubrità delle alternative adottate,

Come fatto notare dalla giornalista Alaina Demopoulos sul Guardian, queste donne tanto rigide sulle scelte d'acquisto per evitare ingredienti potenzialmente nocivi non sembrano infatti farsi molti scrupoli a gettarsi tra le braccia di influencer e imprenditori che promuovono prodotti considerati non tossici e inventori di diete mirabolanti per escludere intere categorie alimentari dai pasti dei bambini, esponendoli al rischio di sviluppare carenze nutritive che possono condizionare pesantemente il loro sviluppo.