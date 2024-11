video suggerito

Chi è “il genitore bonus”? La figura che dimostra che per crescere un bimbo serve un villaggio Per crescere un bambino serve un villaggio, culturalmente è molto complesso da accettare per tanto si può iniziare dal genitore bonus, una figura di supporto per l’intera famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

Il genitore bonus è una persona che, a prescindere dal legame di sangue con il bambino, decide di occuparsi di lui alleviando un po' il carico che la genitorialità comporta per mamme e papà.

Si tratta di una figura di cui il bimbo si fida, come specifica la psicologa Catherine Nobile alle pagine di Parents, e che assume per qualche ora quotidianamente o per un giorno alla settimana, per il bimbo un ruolo di guida, confronto e supporto. "Non si sostituisce in toto a mamma e papà ma fornisce al bambino e ai suoi genitori un supporto extra, anche se non vi è alcun legame di sangue".

Il genitore bonus non è il compagno di mamma o di papà

Per diventare il genitore bonus di un bambino, non serve avere con lui un legame di sangue ma aver instaurato un rapporto basato sulla fiducia reciproca, inoltre a differenza del compagno di mamma o di papà, non si tratta di una persona che deve quotidianamente occuparsi del piccolo.

"È una posizione diversa da quella della compagna del papà per esempio, queste figure di solito muovono passi incerti nell'educazione del bambino, perché arrivano dopo un momento difficile come la separazione; il genitore bonus, invece, accompagna il bimbo fin da che lui ne ha memoria" spiega la psicologa Nobile a Parents.

L'equilibrio della famiglia non si stravolge con l'introduzione del genitore bonus ma migliora, se tutti concordano su limiti e responsabilità di ognuno. La psicologa Nobile, infatti spiega che in alcune famiglie queste figure sono presenti anche all'interno della casa del bimbo per prendersi cura di lui, consigliarlo e aiutarlo, in altre invece non prendono parte ai processi decisionali della famiglia, ma con mamma e papà del bimbo condividono il patto educativo, per lasciare che durante la crescita non si trovi a confrontarsi con limiti e regole differenti.

L'assistente sociale Neicia Williams, specifica alle pagine di Parents, infatti, che per la sua esperienza, la cosa importante è che non si creino gelosie e non detti tra gli adulti: "Per alcuni il genitore bonus è un supporto alle esigenze del bambino e dei suoi genitori, nulla di più e nulla di meno di una tata per altri, invece, una figura educativa che risponde al tipo di legame stabilito".

I benefici dei genitori bonus per le famiglie

Dal momento che lavorare e occuparsi di un bambino piccolo, convinti che ogni aspetto della sua crescita dipenda strettamente dai genitori non è semplicissimo, una figura in più che possa aiutare il piccolo con i compiti, i suoi genitori con la gestione dei mille impegni una volta ogni tanto, può essere importante. Tra i benefici che queste figure portano alla famiglia, secondo la dottoressa Nobile vi sono:

si allevia il carico delle responsabilità dei genitori

il genitore bonus non si occupa quotidianamente della cura dei bambini e questo permette lui di poter stringere un legame più forte con il bambino

il bimbo si sente supportato: ha una figura a cui fare riferimento, che lo ama a prescindere da qualsiasi legame, situazione che aumenta il lui l'autostima e la propria identità.

Tuttavia non sempre è semplice inserire una figura del genere all'interno di una famiglia, l'assistente sociale Neicia Williams spiega infatti alle pagine di Parents, che a volte non basta neanche il dialogo a inserire positivamente questa persona bonus in famiglia.

I bambini, infatti potrebbero essere restii ad accettarla e non vanno certo forzati, e queste figure di conseguenza potrebbero sentirsi poco utili e secondarie. "La verità è che un genitore bonus non è per forza adatto a tutte le famiglie, serve una comunicazione chiara, onesta in cui si stabiliscano relazioni e aspettative chiare e solide" conclude la dottoressa.